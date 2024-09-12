Главная » Планшеты Планшеты Samsung Galaxy Tab S10 возможно поступят в продажу 26 сентября ПланшетыЭлектроника и техника Планшеты Samsung Galaxy Tab S10 возможно поступят в продажу 26 сентября Анатолий Пшеницын 3 Просмотра

Планшеты серии Samsung Galaxy Tab S10, вероятно, будут запущены 26 сентября. Инсайдер поделился этой информацией через X. До этой даты осталось ровно две недели, поэтому можно ожидать больше подробностей.

Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra — это две модели, о которых известно на данный момент. Интересно, что Galaxy Tab S10 нигде не упоминается, что может означать выход только моделей «Plus» и «Ultra».

Эти две модели будут иметь много общего, но у Ultra будет вырез и более тонкие рамки. Также Ultra будет больше за счет дисплея. Galaxy Tab S10 Ultra получит огромную 14,6-дюймовую панель AMOLED, в то время как модель «Plus» будет оснащена 12,4-дюймовым дисплеем AMOLED.

Galaxy Tab S10 Ultra будет предлагать до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ хранилища, тогда как Galaxy Tab S10+ будет поставляться с 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ хранилища. Что касается батарей, модель «Plus» будет иметь меньшую емкость — 10 090 мАч против 11 200 мАч у Ultra. Задние камеры у них будут одинаковыми, а вот передние — нет.

Цены на Samsung Galaxy Tab S10+ будут начинаться с 1119 долларов и достигать 1389 долларов. Galaxy Tab S10 Ultra будет стоить от 1339 долларов до колоссальных 1909 долларов.

Источник — androidheadlines.com