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Стали известны цены часов Google Pixel Watch 3 и Watch 3 XL

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
18.07.2024
383 Просмотра 0
Стали известны цены часов Google Pixel Watch 3 и Watch 3 XL

Ожидается, что новые смарт-часы Google, Pixel Watch 3 и Watch 3 XL, будут представлены на мероприятии Made by Google 13 августа. Несмотря на то, что официальный запуск еще не состоялся, в сети уже появились утечки информации о ценах на эти устройства. Согласно поступившей информации, стоимость Pixel Watch 3 составит 399 евро, в то время как за модель 3 XL придется заплатить 449 евро.

Другие источники, раскрыли потенциальные цветовые варианты и ценовые диапазоны для Wi-Fi и 4G LTE версий устройств. Предполагается, что цена Wi-Fi модели Google Pixel Watch 3 (41 мм) будет около 399 евро, а модель с поддержкой 4G LTE будет стоить 499 евро. В свою очередь, большая модель Watch 3 XL (45 мм) Wi-Fi оценивается в 499 евро, а версия с 4G LTE будет стоить 549 евро.

Информация также утверждает, что 41-мм Wi-Fi вариант может быть на 100 евро дешевле по сравнению с XL моделью на Wi-Fi, и 4G LTE версия Pixel Watch 3 может быть на 50 евро дешевле, чем аналогичный XL вариант. Сравнивая с недавно выпущенными 40-мм Samsung Galaxy Watch 7 за 319 евро, Pixel Watch 3 может оказаться более дорогим вариантом.

Вспоминая предыдущую модель, Pixel Watch 2 Wi-Fi были запущены с ценой 349 евро, а версия с 4G LTE была ценой в 399 евро, что указывает о ее повышении на 50 и 100 евро соответственно.

Что касается цветовых вариантов, новый отчет указывает, что 41-мм модель Google Pixel Watch 3 будет доступна в таких цветах, как «фарфор», «обсидиан», «розовый» и «ореховый». Модель 3 XL (45 мм) предложат в цветах «фарфор», «обсидиан» и «ореховый».

Касаемо функциональности, сообщается, что яркость экрана Google Pixel Watch 3 (41 мм) и 3 XL (45 мм) может достигать 2000 нит, что в два раза выше, чем у предшественника Pixel Watch 2 с его 1000 нит. Pixel Watch 3 (41 мм) ожидается с аккумулятором на 310 мАч, что немного больше, чем у Pixel Watch 2 с его 306 мАч. Больший вариант XL предположительно будет оснащен аккумулятором на 420 мАч, что может быть обусловлено увеличенными размерами устройства. Хотя официальные подтверждения еще предстоят, предполагается, что смарт-часы будут работать на платформе Qualcomm Snapdragon W5 с дополнительным сопроцессором.

Источник — 91mobiles.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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