Что сделает Apple для удешевления Apple Vision Pro?

Apple Vision Pro – отличное устройство, но его высокая цена (от 3500 долларов) тормозит продажи. Чтобы исправить ситуацию и расширить рынок, Apple планирует выпустить более доступные версии гарнитуры. В новых отчётах говорится о двух основных способах снижения стоимости.

Первый способ – поиск поставщиков компонентов помимо Sony. Это позволит снизить себестоимость производства и, следовательно, конечную цену для покупателя. Apple признаёт, что нынешняя цена Vision Pro делает его продуктом не для массового рынка, а для ранних пользователей. Для достижения массовости, подобной iPhone или Apple Watch, снижение цены необходимо.

Второй способ – использование менее дорогих дисплеев. Это потенциально снизит качество изображения и пользовательский опыт, что может повлиять на продажи. В качестве компромисса рассматриваются стеклянные OLED-дисплеи и ЖК-дисплеи с технологией LTPO.

Ожидается, что более доступная гарнитура будет называться просто «Apple Vision», без приставки «Pro». Это отразит возможное разделение линейки по функциям, аналогичное Apple Watch и iPhone. Также, вероятно, в новой модели будет меньше камер и датчиков. Планируется выпуск более доступной версии к концу 2025 года, хотя другие источники называют более поздние сроки – после 2027 года.

Bloomberg прогнозирует цену новой гарнитуры около 1600 долларов, что более чем вдвое меньше, чем цена оригинальной Apple Vision Pro. Успех этой стратегии во многом будет зависеть от того, насколько удачно Apple сможет балансировать между снижением стоимости и сохранением привлекательного пользовательского опыта. Успех данной стратегии может повлиять на развитие всей AR/VR индустрии, стимулируя конкуренцию и создание новых сценариев использования подобных устройств.

Источник — wccftech