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Caviar выпускает самый дорогой iPhone 16 Pro Max

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.12.2024
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Caviar выпускает самый дорогой iPhone 16 Pro Max

Компания Caviar — известный производитель роскошных гаджетов. Недавно она представила новую коллекцию эксклюзивных iPhone 16. Среди них особенно выделяется модель iPhone 16 Pro Max «Великий, Ужасный, Великолепный». В чем же его великолепие?

Смартфон украшен уникальной короной из цельного золота 750 пробы. Его инкрустировали 402 драгоценными камнями – бриллиантами, рубинами и сапфирами. Дизайнеры вдохновлялись коронами Ивана Грозного, Сулеймана Великолепного и Карла Великого. В дополнение к короне, корпус смартфона расписали узорами в восточном стиле. Всего выпустят 3 экземпляра этой модели. Цена начинается от 301 070 долларов.

Помимо этой флагманской модели, коллекция Caviar «Corona» включает и другие варианты iPhone 16 Pro и Pro Max. Модели с отделкой из драгоценных материалов выпустили ограниченным тиражом по 16 штук каждой модели. Например, в серии Art&Gold представили модели Paramount, Duomo и Symphony, причем самая дорогая модель Duomo стоит 4 317 000 рублей (iPhone 16 Pro, 128 ГБ).

iPhone 16 Pro в стиле Rolex

Caviar представила ещё три модели iPhone 16 Pro, дизайн которых вдохновлен часами Rolex. Это линии Evergreen, Atlantis и Twilight. Они стилизованных под классические модели швейцарского бренда.

Например, модель Atlantis – это дань уважения Rolex Submariner: насыщенный синий цвет крокодиловой кожи символизирует безграничность океана, а золотые детали и безель точно повторяют узнаваемый дизайн Submariner. Evergreen и Twilight, в свою очередь, выполнены в фирменных цветах Rolex – зелёном и чёрном соответственно. Все модели три имеют титановый корпус, обшитый крокодильей кожей.

Что касается цен, то модели в стиле Rolex стоят относительно недорого. Цены на Atlantis, например, начинается от 9910 долларов.

В целом, кастомизация iPhone 16 от Caviar подразумевает использование премиальных материалов, роскошную гравировку и инкрустацию драгоценными камнями, создавая оригинальный дизайн, выделяющийся среди других.

В комплект поставки входят премиальная упаковка, включая шубер из золота 999 пробы, подарочный бокс, перчатки, золотая монета, наушники AirPods, зарядное устройство Apple и другие аксессуары. Компания также предоставляет услуги индивидуального дизайна, позволяющие клиентам персонализировать свой смартфон.

Источник — gizmochina

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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