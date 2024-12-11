Samsung может продавать аксессуары типа MagSafe для Galaxy S25

Samsung Galaxy S25: будет ли аналог MagSafe? Слухи и утечки указывают на возможность появления у новых флагманов Samsung функции, похожей на MagSafe от Apple. Это означает, что пользователи смогут магнитно крепить к задней панели телефона беспроводные зарядные устройства, держатели и другие аксессуары.

Одна из утечек говорит о выпуске Samsung серии чехлов со встроенными магнитами. Это позволит использовать магнитные аксессуары, даже если сам телефон не будет иметь встроенных магнитов для поддержки MagSafe. Таким образом, Samsung, возможно, найдет обходной путь для реализации подобной функциональности. Но другая информация указывает на поддержку смартфонами Galaxy S25 стандарта Qi2, который включает в себя магнитное крепление .

Возможны два сценария: либо обе утечки верны, и чехлы предоставят дополнительную возможность для фиксации аксессуаров, либо информация о Qi2 не подтвердится, и реализация магнитного крепления будет зависеть только от чехлов. В любом случае, пользователи Galaxy S25, скорее всего, получат возможность использовать магнитные аксессуары.

Также были опубликованы изображения макетов Samsung Galaxy S25 Ultra, которые, в целом, соответствуют предыдущим утечкам. Интересно, что на макетах отсутствует камера-перископ, которая, как ожидается, будет в финальной версии. Это может говорить о неточности некоторых деталей утечек. Однако, общий дизайн, с немного более закругленными углами, похож на то, что мы видели ранее.

Ожидается анонс серии Samsung Galaxy S25 в январе 2025 года, предположительно, 22 января. Тогда мы и увидим окончательный дизайн и наличие или отсутствие аналога MagSafe.

Источник — techradar