Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Samsung может продавать аксессуары типа MagSafe для Galaxy S25
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Samsung может продавать аксессуары типа MagSafe для Galaxy S25

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.12.2024
657 Просмотров 0
Samsung может продавать аксессуары типа MagSafe для Galaxy S25

Samsung Galaxy S25: будет ли аналог MagSafe? Слухи и утечки указывают на возможность появления у новых флагманов Samsung функции, похожей на MagSafe от Apple. Это означает, что пользователи смогут магнитно крепить к задней панели телефона беспроводные зарядные устройства, держатели и другие аксессуары.

Одна из утечек говорит о выпуске Samsung серии чехлов со встроенными магнитами. Это позволит использовать магнитные аксессуары, даже если сам телефон не будет иметь встроенных магнитов для поддержки MagSafe. Таким образом, Samsung, возможно, найдет обходной путь для реализации подобной функциональности. Но другая информация указывает на поддержку смартфонами Galaxy S25 стандарта Qi2, который включает в себя магнитное крепление .

Возможны два сценария: либо обе утечки верны, и чехлы предоставят дополнительную возможность для фиксации аксессуаров, либо информация о Qi2 не подтвердится, и реализация магнитного крепления будет зависеть только от чехлов. В любом случае, пользователи Galaxy S25, скорее всего, получат возможность использовать магнитные аксессуары.

Также были опубликованы изображения макетов Samsung Galaxy S25 Ultra, которые, в целом, соответствуют предыдущим утечкам. Интересно, что на макетах отсутствует камера-перископ, которая, как ожидается, будет в финальной версии. Это может говорить о неточности некоторых деталей утечек. Однако, общий дизайн, с немного более закругленными углами, похож на то, что мы видели ранее.

Ожидается анонс серии Samsung Galaxy S25 в январе 2025 года, предположительно, 22 января. Тогда мы и увидим окончательный дизайн и наличие или отсутствие аналога MagSafe.

Источник — techradar

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.