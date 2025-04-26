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Интернет и ПО

OpenAI улучшила GPT-4o, он получил больше интеллекта и «личности»

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.04.2025
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OpenAI улучшила GPT-4o, он получил больше интеллекта и личности

OpenAI, лидер в области искусственного интеллекта, не останавливается на достигнутом! После выпуска нескольких мощных моделей ИИ в этом месяце, включая GPT-4.1 с огромным контекстным окном и впечатляющие модели рассуждений o3 и o4-mini, компания представляет новое обновление для своей модели GPT-4o.

Что нового в GPT-4o?

В марте OpenAI уже улучшила GPT-4o, сделав её более интуитивной, креативной и способной к совместной работе. Теперь, в апреле 2025, OpenAI анонсировала ещё одно обновление, которое фокусируется на улучшении интеллекта и «личности» модели.

Важно отметить: это обновление пока доступно только через ChatGPT и не предназначено для разработчиков через API.

«Вибрации», интуиция и форматирование

OpenAI утверждает, что обновленная GPT-4o демонстрирует лучшие «вибрации», улучшенное форматирование, повышенную интуицию в отношении потребностей пользователей и другие качественные улучшения.

Что подразумевается под «вибрациями»? Это означает, что модель стала более естественной, эмпатичной и способной лучше понимать контекст разговора.

К сожалению, OpenAI не публикует обновленные бенчмарки для этого релиза, поскольку эти улучшения сложно измерить количественно.

Эйдан Маклафлин из OpenAI отметил, что это обновление GPT-4o стало самым быстрым в истории основной линейки 4o, что говорит об ускорении темпов разработки и выпуска новых версий.

Акцент на пользовательском опыте

В то время как тесты измеряют базовые возможности ИИ, улучшения в таких аспектах, как «вибрации», показывают, что OpenAI уделяет всё больше внимания общему пользовательскому опыту и стилю взаимодействия с моделями. Компания стремится сделать ИИ не просто мощным, но и приятным в использовании.

OpenAI пока не поделилась официальным журналом изменений для этого обновления. Мы будем следить за новостями и обновим эту статью, как только появится подробная информация.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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