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Интернет и ПО

Perplexity AI объединяются с Motorola, чтобы добавить ИИ в смартфоны

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.04.2025
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Perplexity AI объединяются с Motorola, чтобы добавить ИИ в смартфоны

Компания Perplexity, специализирующаяся на искусственном интеллекте, объявила о глобальном партнерстве с Motorola! Это означает, что новейшие смартфоны Motorola будут поставляться с предустановленным приложением Perplexity AI, открывая новые возможности для пользователей.

Что это значит для нас?

Начиная с 24 апреля 2025 года, все новые модели смартфонов Motorola будут иметь Perplexity AI «из коробки». Это не просто предустановленное приложение, а полноценная интеграция, предоставляющая прямой доступ к мощному помощнику на основе искусственного интеллекта.

Эксклюзивные возможности для пользователей Motorola:

  • Оптимизация ИИ: Perplexity AI будет оптимизирован для работы с программным и аппаратным обеспечением устройств Motorola, обеспечивая бесперебойную и эффективную работу.
  • Perplexity Pro в подарок: Владельцы новых смартфонов Motorola получат бесплатную трехмесячную подписку на Perplexity Pro, открывающую расширенные функции.

Perplexity AI на новых Motorola Razr и Edge

Особенно интересно, как Perplexity AI будет интегрирован в складные смартфоны Motorola Razr. Пользователи смогут получить доступ к функциям ИИ прямо с внешнего дисплея, не открывая основной экран.

Что умеет Perplexity AI?

Perplexity AI – это больше, чем просто поисковая система. Он позволяет:

  • Получать информацию на любые вопросы.
  • Управлять медиа (воспроизводить музыку, видео).
  • Заказывать такси.
  • Бронировать столики в ресторанах.
  • Устанавливать напоминания.
  • Отправлять электронные письма.

Доступ к Perplexity AI также можно получить через Moto AI от Motorola, набрав «Спросить Perplexity». Функция «Следующий ход» позволяет углубленно изучать темы, получая связанные вопросы от Perplexity.

Возможности Perplexity Pro

Трехмесячная подписка Perplexity Pro включает в себя:

  • Функцию Deep Research (глубокое исследование).
  • Доступ к передовым моделям ИИ (GPT-4o, Sonar, Claude 3.5 Sonnet).
  • Неограниченную загрузку файлов.
  • Поиск Pro/Reasoning (профессиональный поиск/обоснование).
  • Поддержку покупок Pro.

Perplexity надеется, что сотрудничество с Motorola позволит расширить аудиторию и познакомить больше людей с возможностями ИИ. Для Motorola это отличный способ улучшить взаимодействие пользователей со своими смартфонами, предоставив круглосуточную поддержку, персональную помощь и мощные инструменты для исследований.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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