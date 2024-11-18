Nubia Z70 Ultra рвет конкурентов на Geekbench

Перед официальным анонсом, Nubia Z70 Ultra появился на Geekbench, где показал потрясающие результаты. Этот телефон оснащен процессором Snapdragon 8 Elite. Поэтому он получил одни из самых высоких оценок в своём классе. На Geekbench, телефон обозначен под номером модели «NX736J». Там Z70 Ultra набрал 3203 балла в одноядерном тесте и 10260 баллов в многоядерном.

В телефон установили 16 ГБ оперативной памяти. Он работает на Android 15 прямо из коробки. Хотя Nubia не подтвердила наличие более мощной системы охлаждения по сравнению с предшественником, компания заявляла об оптимизации Snapdragon 8 Elite для максимальной производительности. Кроме процессора, в Nubia Z70 Ultra используются оперативная память LPDDR5X и накопитель UFS 4.0.

Что мы знаем о Z70 Ultra

Внешне он похож на улучшенную версию Z60 Ultra, но с важными изменениями. Основная камера переехала в верхний левый угол, а сверхширокоугольный модуль занял место прежнего телеобъектива. Телеобъектив, несмотря на перископическую конструкцию и 100-кратный цифровой зум, стал заметно тоньше.

Но дело не только в дизайне. Nubia активно рекламирует программные возможности. Искусственный интеллект здесь играет ключевую роль. Он обеспечит голосовое взаимодействие и, возможно, первый в мире перевод в реальном времени для звонков в WeChat. Также намекается на тесную интеграцию с автомобилем и передовые алгоритмы, вдохновлённые Tesla и Apple. Есть даже упоминание о новых функциях сенсорного управления, но подробности пока неизвестны.

Экран – ещё одна сильная сторона. Nubia Z70 Ultra получит 6,85-дюймовый 1.5K дисплей с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Плотность пикселей – 430 PPI, а рамки невероятно тонкие – всего 1,25 мм. Для улучшения качества изображения используются независимый драйвер пикселей и алгоритм прозрачности AI 7.0 . Ожидается защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Выход устройства намечен на 21 ноября.

Источник — gizmochina