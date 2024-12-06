Casio собирается возродить культовые G-Shock DW-5000

Casio готовится переиздать культовую модель G-Shock DW-5000. Она положила начало истории легендарной серии в 1983 году. Новая версия, DW-5000R, уже появилась на сайте G-Shock в Великобритании, что намекает на скорый релиз.

В Великобритании цена составит 179 фунтов стерлингов. Это заметно дороже, чем нынешние модели DW-5600 (99,90 фунтов). Вместе с тем точная дата выхода в Великобритании и в других странах пока неизвестна. Предполагается, что это произойдет в конце 2024 или начале 2025 года.

Что же представляет собой DW-5000R? Это очень точная копия оригинальной модели 1983 года. Ремешок точно повторяет длину, текстуру и характерные ямочки у отверстий. Корпус из нержавеющей стали, как и у оригинала, задняя крышка с винтовым замком и классической гравировкой «Shock Resistant». На циферблате сохранились знакомые красные, синие и жёлтые акценты. В свою очередь, плоский безель с надписями «PROTECTION» и «G-SHOCK» подчёркивает винтажный стиль. Связь с историей бренда подчеркивается, тем фактом, что часы собираются на заводе Yamagata Casio.

Что нового?

Несмотря на верность оригинальному дизайну, DW-5000R получили современные улучшения. Яркая светодиодная подсветка обеспечивает отличную видимость в темноте. Безель и ремешок теперь сделаны из биополимера, что делает часы более экологичными. Прочный корпус из нержавеющей стали и биопластика весит 76 граммов и имеет размеры 48,9 × 42,3 × 13,1 мм.

DW-5000R — это часы для повседневной жизни, сочетающие в себе ударопрочность, водонепроницаемость до 200 метров и длительное время работы (около пяти лет) от элемента питания CR2016. Кроме того, часы имеют многофункциональный будильник, 24-часовой таймер обратного отсчёта, секундомер с точностью до 1/100 секунды и светодиодную подсветку Super Illuminator.

В Японии старт продаж запланирован на 13 декабря 2024 года по цене 33 000 йен (примерно 220 долларов США). Другие страны увидят новинку чуть позже.

Источник — gizmochina