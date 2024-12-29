ТОП-10 Лучшие настольные игры для детей и взрослых 2024 года

Настольная игра — идеальный способ увлекательно провести время.

В большой компании, в тесном дружеском кругу, вдвоем, в дороге, на природе, с детьми — найдутся идеальные варианты для любых условий, возрастов, интересов.

С помощью карточек, фишек, игровых полей, кубиков создаются целые миры, разворачиваются увлекательнейшие приключения, масштабные сражения. Можно побаловать свое воображение, потренировать ум, а порой и ловкость, получше узнать своих друзей, родных, коллег и просто получить массу приятных впечатлений.

29.12.2024 Обновление В рейтинг добавлены новые настольные игры.

Современные настольные игры яркие, красочные, выполнены из качественных материалов, безопасны для детей и взрослых. Важно только выбирать их по возрасту и, разумеется, интересам тех, для кого они предназначены.

1 Monopoly Классическая обновленная Лучшая настольная игра для компании

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Возраст: от 8 лет

Количество игроков: 2-8

Партия: 60-120 минут

Жанр: стратегическая, экономическая

Количество миниатюр: 8 Плюсы Подходит для большой компании до 8 человек

Высокое качество

Металлические фигурки персонажей Минусы Банкноты при не очень аккуратном обращении быстро приходят в негодность

Игра не подойдет для маленьких детей

«Монополия» — это классика в мире настольных игр. Экономическая стратегия, которая захватывала умы многих поколений игроков, теперь выглядит стильно и современно. Это отличное развлечение для всей семьи, за которым можно провести не один вечер.

Игрокам предстоит окунуться в мир экономической стратегии. Готовы стать хозяином целого города? Тогда вперед! Вот только соперники не дремлют, поэтому придется тщательно продумывать свою стратегию, анализировать действия конкурентов и, конечно же, надеяться на удачу, ведь многое решают брошенные кубики.

С детства обожаю эту игру. полдня с мужем играли, ребенок в 5 лет пока не оценил, но я рассчитываю и ему привить любовь к монополии))) Дарья Н. — отзыв на Яндекс Маркет

Самая классная игра для игры с семьей и друзьями. Наталья Дживанян — отзыв на Яндекс Маркет

2 Дженга (Башня) Настольная игра для всей семьи с простыми правилами

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Возраст: от 6 лет

Количество игроков: не ограничено

Жанр: для вечеринки, подвижная, семейная Плюсы Отлично развивает пространственное мышление и координацию

Простые правила

Бруски изготовлены из качественной древесины, отсутствуют острые углы Минусы Игровые раунды очень короткие

Может показаться однообразной, если играть в нее очень часто

Башня построена — сражение на ловкость начинается! Настольная игра кажется такой простой, но с каждым ходом доставать блоки у подножия и складывать сверху, чтобы конструкция не развалилась, становится все сложнее. Отличная тренировка мелкой моторики для детей и взрослых — и еще не известно, кто окажется победителем.

«Дженга» — одна из самых популярных игр в мире. Идеально подходит для вечеринок, когда хочется создать атмосферу непринужденного веселья.

Отличное качество, приятные материалы, хорошая шлифовка и гравировка на каждой детальке. Артем М. — отзыв на Яндекс Маркет

Замечательная игра, очень приятно держать в руке, гладкие и такие качественны деревяшки)) Юлия Ирхина — отзыв на Яндекс Маркет

3 Имаджинариум Лучшая настольная игра для развития воображения

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Возраст: от 12 лет

Количество игроков: 4-7

Партия: 30 минут

Жанр: ассоциативная, для вечеринки, семейная

Тематика: фэнтези Плюсы Отличный способ сблизиться, познать внутренний мир друг друга

Карточки настолько интересные, что их можно рассматривать, даже не играя

Очень качественное исполнение Минусы Игра не подходит для детей младшего возраста

Понадобится не менее 4 игроков, чтобы было увлекательно

В большинстве настольных игр побеждает тот, кто ловчее, умнее, лучше блефует, умеет строить стратегии или просто везёт с кубиком. Но Имаджинариум – это совсем другое дело! Здесь главный козырь – воображение. Нужно быть внимательным к деталям, уметь чувствовать настроение других игроков и понимать их эмоции. Игра отлично подходит для сближения людей, укрепления взаимопонимания и улучшения отношений. Как это работает?

Обращайте внимание на ассоциации, которые выбирают участники. Иногда ассоциация настолько личная, что её поймёт только ваш близкий человек. В чём суть игры? Придумывайте и отгадывайте ассоциации, сочиняйте истории, ищите связи между картинками и известными фильмами или сериалами – включайте фантазию на полную катушку!

Если вы ведущий, постарайтесь предложить ассоциацию, которая не будет слишком простой, но и не слишком сложной. А если вы игрок – выбирайте из своих карт наиболее подходящую и внимательно изучайте рисунки, пытаясь понять, что имел в виду ведущий. В новой версии Имаджинариума появились удобные улучшения: пластиковый ложемент для карт, закрывающийся отсек для фишек, съёмное игровое поле с подсказками для подсчёта очков, нумераторы для удобного расположения карт и упрощения голосования.

Забавные прозрачные слоники остались такими же яркими и весёлыми, как и раньше. Имаджинариум – замечательная настольная игра как для детей, так и для взрослых. Она идеально подойдёт для весёлых вечеринок и семейных посиделок.

Играли с детьми 6 и 11 лет, подростком 15 лет и взрослыми. Интересная настольная игра для посиделок в семейном кругу. Самому маленькому не всегда просто придумать ассоциации, но и взрослые иногда думают довольно долго. Однозначно развивает изображение. После нескольких раундов карты повторяются и хочется новых, будем приобретать дополнения. Петр Ф. — отзыв на Яндекс Маркет

Интересная игра. Для дюдей разных возрастов. С правилами разобралась быстро. Играем несколько дней подряд. Заказили еще дополнительную колоду, чтобы было разнообразие. Yulia Vinokurova — отзыв на Яндекс Маркет

4 Uno Лучшая настольная карточная игра для компании

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Возраст: от 7 лет

Количество игроков: 2-10

Партия: 20-60 минут

Жанр: для вечеринки, карточная, семейная Плюсы Увлекательное развлечение для большой компании

Подходит для детей от 7 лет

Правила очень просты и понятны Минусы Инструкция может показаться очень скудной, но в ней предельно легко разобраться

«Уно» — замечательная карточная игра, в которую с удовольствием играют и дети, и взрослые, как в кругу семьи, так и на шумной вечеринке. Цель игры проста: первым избавиться от всех своих карт и набрать как можно больше очков. В колоде 108 карт четырёх цветов (красный, синий, зелёный, жёлтый), каждая из которых имеет свою функцию: обычные числовые карты, карты «возьми две», «реверс», «пропуск хода», а также «дикие» карты, меняющие цвет или заставляющие соперника взять карты.

Игроки по очереди выкладывают карты, сочетая их по цвету или значению с предыдущей картой на столе. Если подходящей карты нет, игрок берёт карту из колоды. В конце раунда подсчитываются очки, оставшиеся у игроков на руках; побеждает тот, кто первым наберёт 500 очков.

«Уно» — это не только весёлое времяпрепровождение, но и отличная тренировка памяти, внимания и логики. Простые правила позволяют быстро освоить игру, а компактный размер делает её идеальной для путешествий. Игра подходит для детей от 6 лет, хотя младшие дети могут играть под присмотром взрослых. «Уно» — отличный выбор для семейного отдыха или дружеских встреч!

Купила для детей своего класса. Играют все перемены! И я с ними (когда тетрадки не хочется проверять 🥳) Ольга Д. — отзыв на Яндекс Маркет

Игра отличная, играем всей семьёй. Бабушки, дедушки, дети, родители. все довольны!

спасибо продавцу. Рекомендую к покупке. Виктория Г. — отзыв на Яндекс Маркет

5 Манчкин Никогда не надоест

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Возраст: от 12 лет

Количество игроков: 3-6

Тип игры: карточная

Тематика: приключения, фэнтези Плюсы Для детей и взрослых

Качество компонентов

Почти бесконечное разнообразие комбинаций Минусы Надо разбираться с правилами

Ищете идеальный подарок на Новый год или Рождество? Обратите внимание на увлекательную настольную игру «Манчкин»! Это отличная возможность весело провести время с семьёй или друзьями, получив массу положительных эмоций. Приготовьтесь к незабываемому приключению в мире фэнтези! Классический «Манчкин» — это карточная игра, где знакомые всем герои — драконы, эльфы и волшебники — участвуют в захватывающей борьбе за достижение десятого уровня. Вам предстоит сражаться с монстрами, хитрить, мешая соперникам, и собирать невероятные сокровища.

Почему «Манчкин» — лучший выбор для всех возрастов и компаний? Во-первых, она подходит и для семейных вечеров с детьми, и для дружеских посиделок взрослых. Во-вторых, игра невероятно интересная и весёлая, полная юмора и неожиданных поворотов. В-третьих, «Манчкин» развивает стратегическое мышление и коммуникативные навыки.

Особенности игры: подходит для детей от 12 лет и старше; идеально подходит как для семейных игр, так и для больших компаний; отличные компоненты и продуманная механика.

Набор действительно качественный, печать на уровне , сразу видно что оригинал.

Как само дополнение, есть новые персонажи, которые разбавляют игру. Единственное, нужно к ним привыкнуть, а то предыдущие кажутся лучше, ведь уже знаешь как ими играть. ))) Святослав Разорвин — отзыв на Яндекс Маркет

Крутое дополнение к уже надоевшей колоде, большое достаточно, интересное, красивые и милые карточки с котятками, даже монстры вызывают умиление🥺 Виктория Максимова — отзыв на Яндекс Маркет

6 Каркассон Настоящая стратегия

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Возраст: от 7 лет

Количество игроков: 2-5

Тип игры: стратегическая, экономическая

Тематика: приключения, фэнтези Плюсы Простые правила

Не надоест

Большое количество дополнений Минусы Немного устаревшее оформление

Каркассон — легендарная игра, полюбившаяся игрокам всех возрастов по всему миру, лауреат множества наград и премий. Успех игры привел к созданию огромного количества дополнений и вариаций.

В Каркассоне вы будете строить средневековое княжество, выкладывая по очереди красочные квадраты с городами, монастырями, дорогами и полями. Ваши верные рыцари, монахи, разбойники и крестьяне помогут вам расширить свои владения и заработать победные очки. Игра отлично сочетает стратегию, экономику и логику, так что любителям поразмыслить над каждым ходом и выстроить winning strategy она точно понравится.

Тематика игры — история и строительство, что погружает игроков в атмосферу средневековья. Сложность игры — средняя, поэтому в неё смогут играть как опытные игроки, так и новички. Каркассон подходит для взрослых, семей, пар и дружеских компаний. Играть можно где угодно: дома, в игровых клубах, в путешествии, на отдыхе или даже на корпоративе!

Захватывающий игровой процесс развивает множество полезных навыков: стратегическое и тактическое мышление, умение планировать наперёд, анализировать, логически мыслить и обращать внимание на детали. Кроме того, Каркассон способствует развитию командной работы, коммуникативных навыков, креативности и адаптации.

В стандартной комплектации вы найдете: 72 квадрата местности, дорожку для подсчета очков, 40 фишек подданных и правила игры. В некоторых наборах есть дополнительные компоненты, например, дополнения «Река» (12 квадратов с рекой) и «Аббат» (5 фишек аббатов), которые добавляют еще больше разнообразия и увлекательности.

Это безусловная легенда настольных игр. Крайне советую с ней ознакомится. Простейшие правила и реиграбельность делают Каркассон королем настолок и в своем роде гениальной игрой. Можно играть, как с детьми, так и со взрослыми. За минуту объяснил правила и понеслось…))) Мирный человек — отзыв на Яндекс Маркет

Брал ради 6 игрока и крупного мипла. Механика с соборами заставляет достраивать города, что неплохо. Но самая интересная часть это дополнение крупного мипла, как раз появляется противоборство в игре Витя Ш. — отзыв на Яндекс Маркет

7 Коварный Лис Лучшая настолка для детей

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Возраст: от 5 лет

Количество игроков: 2-4

Партия: 20-25 минут

Жанр: логическая, кооперативная

Тематика: животные и птицы, детектив Плюсы Тренировка логического мышления и командной работы

Отличный дизайн, яркие цвета

Нет проигравших Минусы Надо аккуратно обращаться с карточками и фигурками, чтобы не испортить их

Отличная настольная игра для детей, которая потребует от малышей по максимуму проявить свои детективные способности. Коварный Лис украл пирог, и юным сыщикам предстоит отыскать его.

Ситуация осложняется тем, что лис в лесу много, вычислить преступника получится, только если действовать сообща, разгадать все загадки, отыскать улики и, конечно же, обелить невиновных. При этом время ограничено, надо действовать как можно быстрее, а то коварный злодей уйдет. Звучит как увлекательное приключение!

Играем с дочкой ( 4 года ), нам нравится, сама подходит и просит поиграть, в начале были небольшие трудности, но быстро усвоили правила в игровой форме. Наша первая большая настолка. Алексей Петухов — отзыв на Яндекс Маркет

Игру советую к покупке, особенно для тех деток, кому тяжело даются личные проигрыши. Здесь вы будите играть командой, обсуждать, договариваться, анализировать и принимать решение вместе. Анастасия Х — отзыв на Яндекс Маркет

8 Свинтус 2.0 Море веселья

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Возраст от: 7 лет

Количество игроков: 2-10

Тип игры: карточная, подвижная, стратегическая, мимика и жесты

Тематика: детектив, космос, приключения, путешествия, фэнтези Плюсы Много веселья

Красочные картинки

Качественные материалы Минусы Бывают спорные ситуации

Свинтус 2.0 от Hobby World – это улучшенная версия популярной игры, с еще большим количеством карт, новых забавных персонажей и, конечно же, ещё больше веселья. К классическим свиньям добавились чопорные змеи, гламурные попугаи и задиристые собаки, что позволяет создавать уникальные игровые колоды, идеально подходящие под состав вашей компании.

Цель игры остаётся прежней: первым избавиться от всех своих карт. Но теперь вы сможете использовать специальные карты: «Предписания», чтобы сбить с толку соперников, карты «Этикета», чтобы заставить их соблюдать правила, карты «Куража», чтобы поднять настроение и карты, позволяющие вызвать соперников на дуэль. Побеждает тот, кто первым избавится от всех своих карт, получая при этом очки за карты, оставшиеся у противников.

Игра продолжается до тех пор, пока один из игроков не наберет 30 или более очков и не станет абсолютным чемпионом. «Свинтус 2.0» — превосходная настольная карточная игра, подходящая для семейного времяпрепровождения, а также для школьников, подростков и взрослых. Идеальный вариант для дружеских вечеринок, веселых компаний и детей от 5 лет.

Эта развивающая игра подарит вам бурю положительных эмоций и сделает ваш досуг поистине незабываемым. Она сочетает в себе азарт, стратегию и невероятное количество смешных моментов, что делает её прекрасным подарком для всех возрастов.

Свинтус — это настолка сквозь века, первый раз я в нее играл в районе 2010. Сейчас у всех наших друзей есть Свинтус, чтобы не таскать с собой, вариация Зомби самая интересная, пробовали разные. Александр — отзыв на Яндекс Маркет

Шикарная игра как для трезвой, так и для выпившей компании из 4 и больше человек, змейки вносят свой колорит. Советую всем от 16 и старше. Владислав Томилов — отзыв на Яндекс Маркет

9 Имаджинариум. Детство Лучшая настольная игра для детей и воображения

7.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Возраст: от 6 лет

Количество игроков: 4-7

Партия: 30-60 минут

Жанр: ассоциативная, семейная Плюсы Отличная игра для всей семьи

Тренирует абстрактное мышление

Яркие забавные карточки и фишки Минусы Заявлено участие от 2 человек, но на практике вдвоем играть не очень интересно

Детская версия знаменитого «Имаджинариума», предназначена для игроков от 6 лет, но будет интересна и взрослым, ведь так здорово вновь почувствовать себя маленькими.

Примечательно, что в игре не только карточки адаптированы под ребенка. Правила тщательно переработаны — каноны сохранены, но процесс сделан максимально понятным, и даже проигрыш никого не обидит.

В остальном это привычная игра в ассоциации, которая заставит ребенка отправиться в мир фантазии и погрузиться в него с головой. И еще не известно, кто победит, ведь детское воображение так богато и непредсказуемо.

Игра мне была знакома уже давно и всегда нравилась. Здесь заказала именно этот вариант, потому что союзмультфильма нет отдельным набором карт. Всё очень понравилось, сделано удобно, в коробке есть ёмкости для карточек, фишек и фигурок. Алина И. — отзыв на Яндекс Маркет

Отличная игра для компании с детьми, но так же можно играть и вдвоем с ребенком. Den Ver — отзыв на Яндекс Маркет

10 Билет на поезд: Европа Лучшая настольная игра о путешествиях

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Возраст: от 8 лет

Количество игроков: 2-5

Партия: 30-60 минут

Жанр: семейная, стратегическая

Тематика: путешествия Плюсы Игра сделана очень красочно и качественно

Тренирует логическое мышление и даже знания по географии Минусы Маленьким детям будет сложно

Надо долго разбираться в инструкции

Невероятно увлекательная настольная игра, которая на первый взгляд кажется совсем простой. Но стоит начать играть и оторваться уже невозможно! Игра подходит для детей и взрослых, за ней можно провести вечер с семьей и друзьями.

Итак, начало прошлого столетия, Европа. Игрокам предстоит открывать и проходить железнодорожные маршруты, соединять города, строить станции, преодолевать препятствия и конечно же ловко обходить соперников. Воля случая сильна, но и стратегическое мышление никто не отменял. Игра будет жаркой!

Играть интересно но через какое-то время начинаешь узнавать маршруты, хочется новые или дополнения. Игру рекомендую к покупке, очень разнообразит времяпровождения вечерами с семьёй. Анастасия Зинина — отзыв на Яндекс Маркет

Впервые поиграли в эту настолку у друзей. Так понравилась, что не пожалели денег и купили ее себе, в коллекцию, так сказать. Потом еще приобрели дополнение. Играем вечерами. Даже сыну 5 лет понравилась, пришлось купить еще и версию junior 🙂 Александр Кривошеин — отзыв на Яндекс Маркет

Как выбрать лучшую настольную игру

Выбор настольной игры — задача непростая, учитывая огромное разнообразие на рынке. Для начала, определите, кто будет играть: взрослые, дети, или смешанная компания. Учитывайте интересы и предпочтения всех участников. Далее, определитесь с жанром: стратегии, приключения, игры на удачу, логические, карточные или ролевые.

Также важна тематика: фэнтези, научная фантастика, история, криминал и многие другие. Количество игроков также играет роль: есть игры для двоих, соло-игры и игры для больших компаний. Не забудьте оценить сложность игры и время партии, чтобы она соответствовала вашим предпочтениям и времени, которым вы располагаете.

Изучите рейтинги и обзоры популярных настольных игр, чтобы найти лучшие варианты для себя. Обращайте внимание на соотношение цена-качество. В итоге, выбор лучшей настольной игры зависит от ваших индивидуальных предпочтений и потребностей.

Как мы составили этот рейтинг

Чтобы составить этот рейтинг мы проконсультировались с экспертами в данной области. Изучили отзывы реальных покупателей настольных игр. Провели аналитику продаж каждой игры. И конечно же, сами поиграли во многие из них.