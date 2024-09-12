Будут ли выпущены Garmin Fenix ​​8 Pro?

Несколько дней назад Garmin представила часы Garmin Fenix ​​8 в трех размерах с дисплеями AMOLED и MIP Solar. Однако, похоже, что версия Pro уже на подходе. Это означает, что в этом году конкуренция за звание лучших часов Garmin будет очень высокой.

На Reddit появились скриншоты приложения Garmin Connect, показывающие Fenix 8 Pro в двух размерах (47 мм и 51 мм) и Fenix 8 с дисплеем MicroLED, хотя и с заглушками. Это могло быть случайной утечкой от Garmin или подделкой.

В мире технологий всегда интересно следить за новинками. Мы ждали iPhone 16, но уже любопытно узнать об iPhone 17. Но утечка информации о новом продукте всего через несколько дней после запуска его предшественника — редкость. Именно это, похоже, и произошло с Garmin.

Несмотря на возможное существование модели Fenix 8 «Pro», текущую версию сложно назвать менее функциональной. Garmin Fenix ​​8 позиционирует ее как «премиум» продукт с ценой от 999,99 долларов США. Эти часы предлагают улучшенные силовые тренировки, светодиодный фонарик, микрофон и до 48 дней автономной работы в моделях MIP. Интересно, насколько лучше будет версия Pro, не становясь при этом отдельным типом модели.

Модель с дисплеем MicroLED может предлагать более высокий уровень яркости и энергоэффективности. Но учитывая, что стандартный Fenix ​​8 уже имеет несколько вариантов дисплея, будет ли этого достаточно для создания совершенно новых смарт-часов?

Источник — techradar.com