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Какие три продукта Apple все ещё используют Lightning?

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.09.2024
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Какие три продукта Apple все ещё используют Lightning

С каждым годом прощание Apple с кабелем Lightning становится все более реальным, особенно после прошедшего недавно мероприятия, где компания анонсировала несколько новых устройств, переведя большинство своих флагманских продуктов на USB-C. Однако некоторые устройства все ещё используют разъем Lightning. Как долго это продлится?

История разъёма Lightning

Разъем Lightning был представлен в 2012 году вместе с iPhone 5 как замена громоздкому 30-контактному разъёму. Он был меньше, прочнее и двусторонним, что упрощало использование. Однако Lightning также предоставил Apple контроль над аксессуарами, так как в каждом разъеме есть чип, который регулирует напряжение. Это позволяло компании собирать лицензионные сборы от сторонних производителей через программу Made for iPhone (MFi).

Переход на USB-C

Переход на USB-C начался в 2018 году с iPad Pro. В 2020 году последовали iPad Air, а в 2021 — iPad Mini. В 2022 году Европейский Союз принял закон, требующий, чтобы все устройства, включая телефоны и планшеты, были оснащены USB-C к концу 2024 года. Apple согласилась с этим, но выразила недовольство, утверждая, что такое регулирование «душит инновации».

На сентябрьском мероприятии в этом году Apple обновила линейку AirPods, переведя AirPods Max и новые AirPods 4 на USB-C. Однако некоторые устройства все ещё остаются с разъёмом Lightning.

Устройства с Lightning

На данный момент к устройствам с разъёмом Lightning относятся:

  • Устаревшие модели iPhone
  • Первое поколение Apple Pencil
  • Аксессуары: Magic Keyboard, Magic Mouse и Magic Trackpad

Будущие обновления

Согласно информации от Марка Гурмана из Bloomberg, Apple может провести ещё одно мероприятие в октябре, где будет анонсирована новая линейка iMac, Mac Mini, MacBook Pro и iPad на базе M4. Возможно, в этот же период будут представлены обновлённые версии клавиатуры, мыши и трекпада.

Ожидается, что Apple также снимет с производства первое поколение Apple Pencil. В текущих условиях наличие четырёх различных стилусов является излишним. Однако избавиться от старых моделей iPhone, скорее всего, получится не раньше следующего сентября, когда компания может анонсировать iPhone SE следующего поколения также с USB-C.

Таким образом, кабель Lightning все ещё присутствует в экосистеме Apple, но его время подходит к концу. Возможно, 2025 станет годом, когда Lightning окончательно уйдёт в прошлое.

Источник — wired.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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