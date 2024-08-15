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Утечка изображений Garmin Fenix ​​8, Enduro 3 и Fenix ​​E

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.08.2024
4 Просмотра 0
Утечка изображений Garmin Fenix ​​8, Enduro 3 и Fenix ​​E

Garmin готовит к выходу свою новую коллекцию умных часов, которая будет официально представлена в начале сентября текущего года на выставке IFA 2024. Сегодня в сети появились первые изображения грядущих моделей: Garmin Fenix 8 (Solar), Garmin Enduro 3 и Garmin Fenix E.

Garmin Fenix E изображение 1

Garmin Fenix ​​E

Garmin Fenix E изображение 2

Garmin Fenix ​​E

Garmin Fenix E изображение 3

Garmin Fenix ​​E

Garmin Fenix E изображение 4

Garmin Fenix ​​E

Garmin Fenix E изображение 5

Garmin Fenix ​​E

Garmin Fenix E изображение 6

Garmin Fenix ​​E

Garmin Fenix E изображение 7

Garmin Fenix ​​E

Garmin Fenix E изображение 8

Garmin Fenix ​​E

Важнейшим изменением в серии Fenix 8 является внедрение AMOLED-экранов. Несмотря на отсутствие точных технических характеристик на данный момент, известно, что модель Garmin Fenix 8 (Solar) появится в двух размерных вариациях: 47 и 51 миллиметра. В то же время, Garmin Fenix E будут доступны исключительно в 47-миллиметровом исполнении, тогда как Garmin Enduro 3 представят только с корпусом на 51 миллиметр.

Garmin Fenix 8 изображение 1

Garmin Fenix ​​8

Garmin Fenix 8 изображение 2

Garmin Fenix ​​8

Garmin Fenix 8 изображение 3

Garmin Fenix ​​8

Garmin Fenix 8 изображение 4

Garmin Fenix ​​8

Garmin, по всей видимости, стремится предложить потребителям выбор, сохраняя при этом знакомые функциональные особенности и ценовой диапазон. С переходом на AMOLED-дисплеи в моделях Garmin Fenix 8 размерами 47 и 51 мм, компания прощается с LCD-экранами, которые использовались в предыдущих версиях этой серии.

Существует предположение, что новая линейка Garmin Fenix E представляет собой более доступную по цене версию умных часов, которая продолжит использование LCD-панелей и займёт позицию на уровне нижней планки в линейке Fenix 8.

Garmin Enduro 3 изображение 1

Garmin Enduro 3

Garmin Enduro 3 изображение 2

Garmin Enduro 3

Garmin Enduro 3 изображение 3

Garmin Enduro 3

Garmin Enduro 3 изображение 4

Garmin Enduro 3

На данный момент известны стартовые цены на модели Garmin Fenix 8: предполагается, что вариант с корпусом диаметром 47 мм будет предлагаться по цене в 1099 евро, а модель с 51-миллиметровым корпусом оценивается в 1199 евро.

Источник — winfuture.de

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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