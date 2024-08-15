Утечка изображений Garmin Fenix ​​8, Enduro 3 и Fenix ​​E

Garmin готовит к выходу свою новую коллекцию умных часов, которая будет официально представлена в начале сентября текущего года на выставке IFA 2024. Сегодня в сети появились первые изображения грядущих моделей: Garmin Fenix 8 (Solar), Garmin Enduro 3 и Garmin Fenix E.
Garmin Fenix E
Garmin Fenix E
Garmin Fenix E
Garmin Fenix E
Garmin Fenix E
Garmin Fenix E
Garmin Fenix E
Garmin Fenix E
Важнейшим изменением в серии Fenix 8 является внедрение AMOLED-экранов. Несмотря на отсутствие точных технических характеристик на данный момент, известно, что модель Garmin Fenix 8 (Solar) появится в двух размерных вариациях: 47 и 51 миллиметра. В то же время, Garmin Fenix E будут доступны исключительно в 47-миллиметровом исполнении, тогда как Garmin Enduro 3 представят только с корпусом на 51 миллиметр.
Garmin Fenix 8
Garmin Fenix 8
Garmin Fenix 8
Garmin Fenix 8
Garmin, по всей видимости, стремится предложить потребителям выбор, сохраняя при этом знакомые функциональные особенности и ценовой диапазон. С переходом на AMOLED-дисплеи в моделях Garmin Fenix 8 размерами 47 и 51 мм, компания прощается с LCD-экранами, которые использовались в предыдущих версиях этой серии.
Существует предположение, что новая линейка Garmin Fenix E представляет собой более доступную по цене версию умных часов, которая продолжит использование LCD-панелей и займёт позицию на уровне нижней планки в линейке Fenix 8.
Garmin Enduro 3
Garmin Enduro 3
Garmin Enduro 3
Garmin Enduro 3
На данный момент известны стартовые цены на модели Garmin Fenix 8: предполагается, что вариант с корпусом диаметром 47 мм будет предлагаться по цене в 1099 евро, а модель с 51-миллиметровым корпусом оценивается в 1199 евро.
Источник — winfuture.de