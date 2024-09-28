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Браслет Xiaomi Smart Band 9 выходит на мировые рынки

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
28.09.2024
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Браслет Xiaomi Smart Band 9 выходит на мировые рынки

Xiaomi анонсирован выход своего последнего фитнес-браслета Smart Band 9 на глобальном рынке в рамках презентации серии смартфонов Xiaomi 14T, после того, как он впервые появился в Китае в июне этого года.

Смарт-браслет Xiaomi Smart Band 9 имеет впечатляющие характеристики: 1,62-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 192 на 490 пикселей и плотностью 326ppi обеспечивает чёткое изображение, а пиковая яркость в 1200 нит гарантирует отличную видимость даже при ярком солнечном свете. Пользователи могут настроить уровень яркости экрана по своему усмотрению и выбрать из более чем 200 стильных циферблатов.

В браслете предусмотрена функция NFC для удобства бесконтактных платежей. Устройство весит всего 15,8 граммов без учёта ремешка и может похвастаться длительным временем работы от аккумулятора: до 21 часа при выключенном режиме постоянного отображения времени (AOD) и около 9 дней при включённом AOD. Встроенный аккумулятор ёмкостью 233 мАч полностью заряжается за час.

Xiaomi Smart Band 9 выдерживает давление до 5 АТМ, что позволяет носить его даже на глубине до 50 метров. Кроме того, для улучшенной обратной связи компания интегрировала линейный вибрационный двигатель.

Xiaomi Smart Band 9

Функции мониторинга здоровья в этом устройстве включают в себя 3-осевой акселерометр, гироскоп, фотоэлектрический датчик и датчик освещенности. Более 150 режимов отслеживания активности, включая ходьбу, бег, катание на велосипеде, дополнены усовершенствованными датчиками сердечного ритма и уровня кислорода в крови (SpO₂), которые на 16% точнее, чем в предыдущей модели Smart Band 8.

Фитнес-браслет обладает функционалом Bluetooth 5.4 для подключения, предлагает управление музыкой, возможность отвечать на сообщения и получать обновления погоды, будучи совместимым как с Android, так и с iOS устройствами.

Xiaomi Smart Band 9 доступен в пяти элегантных цветовых решениях: Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose, Arctic Blue и Titan Gray, и предлагается по цене в 39,99 евро.

Источник — gizmochina.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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