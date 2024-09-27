Представлен революционный гибкий 32-битный микропроцессор

Гибкие экраны давно привлекают внимание, несмотря на некоторые недостатки, но большинство компонентов современных электронных устройств остаются жёсткими. Новый процессор RISC-V от компании Pragmatic Semiconductor нарушает эту тенденцию, будучи таким же гибким, как профессиональный гимнаст на занятиях йогой, даже во время работы.

Первый в мире гибкий микропроцессор, работающий в изогнутом состоянии

Pragmatic Semiconductor представила ультра-гибкий чип, который они называют «первым в мире 32-битным микропроцессором на гибкой технологии, полностью функциональным в согнутом состоянии«.

Этот процессор, названный Flex-RV, не является традиционным кремниевым чипом. Он изготовлен с использованием тонкопленочных транзисторов из индий-галлий-цинк-оксида (IGZO) на гибкой полиимидной подложке. Это позволяет создать гибкое вычислительное устройство, способное работать в изогнутом состоянии.

Демонстрация возможностей: гибкость и функциональность в действии

Компания предоставила демонстрационное видео, где чип сворачивается и разворачивается вокруг прозрачной пластиковой трубки, продолжая работать без сбоев. Наблюдать за этим впечатляюще: процессор подвергается значительной деформации, но не теряет функциональности. Возможно, прототип все еще хрупок, но результат действительно впечатляет.

Технические характеристики: минимальное энергопотребление и производительность

Будучи процессором RISC-V, основанным на открытом стандарте архитектуры набора инструкций, данный чип не претендует на высокую производительность. Тестовый образец содержит 12 600 логических вентилей и имеет максимальную тактовую частоту 60 кГц.

Для сравнения, это всего 0,06 МГц или 0,00006 ГГц. Несмотря на это, у него есть встроенный ускоритель для машинного обучения, что технически делает его способным выполнять задачи в этой области. Однако рекордов производительности он не устанавливает, но это и не являлось целью разработки.

Доступность и энергоэффективность: идеальное решение для носимых и медицинских устройств

Главная цель — низкая стоимость. Разработчики стремятся создать чип стоимостью менее одного доллара, что делает его идеальным для носимых устройств или одноразового медицинского оборудования с минимальными вычислительными требованиями. К тому же, он потребляет менее 6 мВт энергии, что подходит для различных приложений с ультранизким энергопотреблением.

Комментарий эксперта: новые возможности для гибких электронных систем

Эмре Озер, старший директор по разработке процессоров и ведущий исследователь Pragmatic Semiconductor, заявил:

«Это шаг вперёд в области гибкой полупроводниковой технологии. Использование открытого стандарта 32-битного микропроцессора на некремниевой базе демократизирует доступ к вычислениям, открывая новые возможности и прокладывая путь к вычислительным устройствам стоимостью менее доллара. Внедряя масштабируемые, недорогие вычислительные возможности в гибком форм-факторе — в сочетании с быстрым циклом разработки и низкими единовременными затратами на проектирование, которые предоставляет наша FlexIC Foundry, — мы действительно открываем путь к революционным изменениям в создании гибких электронных систем.»

Будущее гибких технологий

Хотя появление мощных гибких чипов может занять время, и мечты о геймерском ноутбуке, который можно свернуть как газету, пока недостижимы, эта разработка является важным шагом вперёд. Это перспективное направление и, возможно, первые шаги к созданию более гибких электронных устройств в будущем.

Источник — tomshardware.com