Xiaomi 14T и 14T Pro получили передовые функции Google Gemini

После множества слухов и утечек компания Xiaomi представила свои последние среднебюджетные смартфоны Xiaomi 14T и 14T Pro. Обе модели продолжают традиции серии 13T, предоставляя пользователям высококлассные характеристики по привлекательной стоимости.

Они являются первыми устройствами за пределами брендов Samsung и Google, поддерживающими функцию Android Circle to Search. Давайте ближе познакомимся с их возможностями и характеристиками.

Основные характеристики Xiaomi 14T и 14T Pro

Xiaomi 14T и 14T Pro оснащены впечатляющими 6,67-дюймовыми AMOLED-экранами с высокой частотой обновления в 144 Гц. В этот раз Xiaomi усилила пиковую яркость до 4000 нит, добавила 3840 Гц PWM Dimming, улучшила цветопередачу до 10 бит и предоставила поддержку HDR 10+ и Dolby Vision.

Оба устройства защищены от воды и пыли по стандарту IP68, что делает их надёжными спутниками в любых условиях.

Главное, что различает два смартфона – это процессоры. 14T Pro работает на флагманском чипе MediaTek Dimensity 9300+, который с легкостью справляется с играми и многофункциональными задачами благодаря мощному ядру Cortex-X4 и улучшенному GPU. Модель предлагается с 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X для безупречной многозадачности.

Стандартный 14T оснащён процессором Dimensity 8300-Ultra, который также обеспечивает отличную производительность для ежедневного использования и работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.

Обе модели питаются от аккумулятора на 5000 мАч, но 14T Pro поддерживает более быструю проводную зарядку 120 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт, в то время как 14T заряжается с проводом мощностью 67 Вт и не поддерживает беспроводную зарядку.

Камеры устройств также разнятся: 14T Pro имеет тройную камеру с 50-мегапиксельным основным датчиком, 50-мегапиксельным телеобъективом и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком. Стандартный 14T оснащен 50-мегапиксельным основным датчиком и 50-миллиметровым телеобъективом в дополнение к такому же сверхширокоугольному датчику.

Оба телефона работают на операционной системе HyperOS от Xiaomi, основанной на Android 14 Платформа HyperOS предоставляет пользователям множество инновационных функций, таких как интеллектуальное редактирование видео, переводчик, заметки, запись и субтитры с использованием искусственного интеллекта от Google Gemini.



Цены и доступность

Модель Xiaomi 14T предлагается по цене от 50 000 рублей за конфигурацию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, доступная в цветах Titan Gray, Titan Blue, Titan Black и эксклюзивной искусственной коже Lemon Green. Версия 14T Pro стартует от 70 000 рублей за аналогичный набор памяти, представленная в цветовых решениях Titan Gray, Titan Blue и Titan Black. Оба устройства уже доступны для покупки.

Источник — mi.com