Apple запатентовала единый механизм для складных iPhone, iPad и Watch

Последнее время Apple много работает над разработкой складных гаджетов. При этом компания получает много патентов на разные конструкции шарниров. Но пока ни один складной iPhone, iPad или MacBook не вышел в свет. Последний патент описывает новый шарнир для складных экранов, который, по задумке Apple, может использоваться в смартфонах, планшетах, ноутбуках и даже умных часах.

Этот шарнир представляет собой систему взаимосвязанных звеньев с «пальцами» и фрикционными элементами, с полукруглыми прорезями. Они обеспечивают вращение звеньев и выводящими ось вращения за пределы звена. В конструкции также используются шестерни для синхронного вращения. Главная задача – обеспечить надежную фиксацию устройства в сложенном состоянии под любым углом. Не исключено, что это улучшенная версия предыдущих патентов. Но возможно и что все они будут применяться в разных устройствах.

По слухам, Apple испытывает сложности с разработкой складных дисплеев и механизмов для складных iPhone, iPad и MacBook, что и задерживает выпуск этих долгожданных новинок. Компания работает над разными вариантами складных устройств, включая iPhone-раскладушку, а также складные iPad и MacBook, но технические проблемы с экранами и компонентами тормозят процесс.

В одном из патентов даже упоминается «пружинный слой для обеспечения долговечности экрана складного iPhone», что подчёркивает сложность создания надежного и долговечного складного устройства. Ещё один патент описывает устройство с двумя экранами (большим складным внутренним и дополнительным внешним) или даже тройным складным дисплеем, подобным Huawei Mate XT.

Apple также получила патент на экран, который можно гибко складывать в обоих направлениях. Конкуренты, такие как Samsung, активно развивают складные технологии, и Apple необходимо ускориться, чтобы не отстать от них.

Источник — patentlyapple