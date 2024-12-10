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Стилус Google для Pixel Tablet был в разработке

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
10.12.2024
3 Просмотра 0
Стилус Google для Pixel Tablet был в разработке

Google тайно разрабатывала свой стилус для Pixel Tablet, но проект неожиданно закрыли. Жаль, правда? Внутри компании он назывался «bushukan» или «B80». По слухам, он был практически готов к запуску вместе с Pixel Tablet 2. Даже сертификацию прошёл! Но, увы, Tablet 2 тоже отменили.

Стилус, который, вероятно, назывался бы Pixel Tablet Pen, планировался в белом и сером цветах – под цвет самого планшета. У него была бы удобная кнопка для быстрого запуска заметок, а также функция преобразования рукописного текста в печатный через Gboard. Круто, да?

Ещё одна интересная фишка – магнитное крепление к клавиатуре (которую, кстати, тоже отменили). И, что немаловажно, функция «Найти моё устройство» – чтобы стилус не терялся.

Честно говоря, по функционалу он особо не отличался бы от других стилусов USI 2.0. Но зато какие цвета! Идеально подходил бы к планшетам цвета Hazel и Porcelain.

В общем, остаётся только мечтать о Pixel Tablet Pen. Google, похоже, сосредоточилась на оригинальном планшете, а не на второй модели, что подтверждается недавними обновлениями, например, добавлением VPN. Печально, что стилус так и не увидел свет, но информация о нём всё равно интересная.

Источник — androidcentral

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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