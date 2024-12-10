Начались продажи HONOR CHOICE Earbuds X7i и X7 Lite

Наушники HONOR CHOICE Earbuds X7i и X7 Lite появились в продаже в России! Они предлагают отличное соотношение цены и качества. Они сочетают в себе хорошее шумоподавление и длительное время работы от батареи.

Earbuds X7i и X7 Lite – это лёгкие и удобные внутриканальные наушники с эргономичным дизайном, которые приятно носить весь день. Они комфортно сидят в ушах, обеспечивая качественное звучание без дискомфорта. Каждый наушник весит всего 4,2 грамма.

Звук обеспечивают 10-миллиметровые динамики с композитной диафрагмой, создающие сбалансированное и насыщенное звучание с чистыми высокими частотами и мощными басами. Обе модели поддерживают AI-шумоподавление во время звонков. Это позволяет чётко слышать собеседника даже в шумной обстановке. Более того, модель X7 Lite дополнительно оснащена активным шумоподавлением (ANC), которое эффективно блокирует окружающие звуки. Для настройки звучания и выбора оптимального режима работы можно использовать приложение HONOR AI Space.

Наушники используют современный чип Bluetooth 5.3, обеспечивающий стабильное и надёжное соединение. Время автономной работы впечатляет: до 7 часов непрерывного воспроизведения музыки от одного заряда и до 38 часов с учётом зарядного кейса. Наушники имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP54. Это делает их подходящими для использования во время тренировок и даже под дождём.

С 10 декабря HONOR CHOICE Earbuds X7i можно приобрести за 1490 рублей, а HONOR CHOICE Earbuds X7 Lite – за 1990 рублей. На модель X7 Lite с 10 декабря по 13 ноября действует скидка в 300 рублей. Обратите внимание, что информация о ценах и скидках может меняться, поэтому лучше уточнить актуальность данных в выбранном магазине.