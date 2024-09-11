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Apple Watch Ultra 3 и новые Watch SE могут выйти в 2025 году

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.09.2024
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Apple Watch Ultra 3 и новые Watch SE могут выйти в 2025 году

Apple анонсировала линейку iPhone 16 и другие продукты на мероприятии «Its Glowtime», прошедшем 9 сентября. Купертинская компания представила почти все ожидаемые новинки, за исключением Apple Watch Ultra 3 и новых Apple Watch SE. Популярный аналитик Минг-Чи Куо наметил, что эти модели могут быть представлены только в 2025 году.

В этом году активно обсуждались слухи о том, что Apple обновит всю серию смарт-часов на мероприятии, посвященном iPhone 16. Однако, несмотря на ожидания, Apple не выпустила ни Apple Watch Ultra 3, ни новые Watch SE. Вместо этого были анонсированы только Apple Watch Series 10 и новый цвет для Apple Watch Ultra 2. Обе модели получат функцию обнаружения апноэ во сне.

Если вы ждали новые модели Apple Watch, есть свежие новости. Минг-Чи Куо в своем недавнем сообщении на платформе X подтвердил, что его прогнозы о том, что Apple не выпустит новые Ultra в сентябре 2023 года, сбылись. Он также указал на малую вероятность выхода Apple Watch Ultra 3 в этом году и предположил, что их анонс может состояться в 2025 году, вместе с новыми Apple Watch SE. На данный момент нет официальных заявлений о существовании или запуске этих моделей.

Источник — androidheadlines.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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