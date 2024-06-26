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Apple представила «яркие» аксессуары на официальном сайте

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.06.2024
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Apple представила яркие аксессуары на официальном сайте

Apple недавно добавила в свой онлайн-магазин новую категорией аксессуаров под названием «Яркие цвета» (Colors That Pop). Этот раздел можно найти на странице аксессуаров веб-сайта Apple, пролистав немного вниз.

Компания Nimble вывела в продажу свою последнюю коллекцию зарядных устройств с USB-C, доступную теперь на сайте Apple и в фирменных магазинах. Ассортимент включает в себя переносные зарядные устройства и разнообразные кабели USB-C, перечисленные ниже:

  • Кабель PowerKnit FLEX USB-A к USB-C за 19,95 долларов.
  • Набор PowerKnit для путешествий с двумя кабелями USB-C к USB-C за 29,95 долларов.
  • Набор PowerKnit для путешествий с тремя кабелями USB-C с различными разъемами за 39,95 долларов.
  • Набор из трех кабелей PowerKnit FLEX USB-C к USB-C за 59,95 долларов.
  • Портативное зарядное устройство CHAMP 10K за 79,95 долларов.

Belkin также представила два новых портативных аккумулятора с MagSafe, которые можно приобрести на сайте Apple. Первый — BoostCharge Pro Magnetic Power Bank 5K, доступен в разных цветах и способен заряжать iPhone 12 и более новые модели до 15 Вт через Qi2, когда аккумулятор подключён, и до 7,5 Вт в беспроводном режиме. Аккумулятор обеспечивает до 16 часов дополнительной работы, оснащён портом USB-C и включает кабель USB-C к USB-C. Цена устройства составляет 59,95 долларов на сайте Belkin и Apple.

Второй продукт — BoostCharge Pro Magnetic Power Bank 10K, который может заряжать iPhone 12 и более новые модели до 15 Вт через Qi2 или до 20 Вт с помощью встроенного кабеля USB-C. Аккумулятор предлагает до 35 часов дополнительной работы, доступен только в черном цвете и стоит 99,95 долларов.

Раздел «Яркие цвета» включает также аксессуары от Tech21, SanDisk и Herschel, выполненные в неоновых расцветках и предназначенные для использования с такими продуктами, как iPhone, AirPods, MacBook Air, AirTag и другими.

Источник — macrumors.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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