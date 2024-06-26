Утечка рендеров Apple Watch Series 10 показала крупный дисплей

Ожидается, что в сентябре текущего года Apple представит новую модель своих умных часов — Apple Watch Series 10, которая будет выпущена совместно с новейшей серией iPhone 16. По случаю десятой годовщины Apple Watch компания может выпустить юбилейную версию, предположительно именуемую как «Apple Watch X». Согласно распространенным слухам, новинка получит более изящный корпус и увеличенный экран.

Информационный портал 91mobiles поделился CAD-рендерами новых Apple Watch X или Series 10, которые предоставляют предварительное представление о дизайне устройства. По полученным данным, предстоящая модель Apple Watch 10 или Apple Watch X будет оснащена 2-дюймовым экраном — самым большим среди всех моделей Apple Watch на данный момент.

Новые часы будут иметь размеры, превышающие Apple Watch Series 9, но меньшие, чем у Apple Watch Ultra, с ожидаемыми габаритами приблизительно 46 x 39,7 x 11,6 мм. Рендеры показывают, что внешний вид Series 10 сохранит классические черты дизайна предшествующих версий, включая цифровую корону, квадратный экран и боковую кнопку.

Слухи также указывают на возможное внедрение новой системы крепления магнитных ремешков для Apple Watch Series 10, что может способствовать более стройному дизайну часов. Тем не менее, на представленных рендерах нет подтверждения этим изменениям.

Предполагается, что Apple Watch X или Series 10 будут доступны в двух размерах корпуса: 45 мм и 49 мм, что является увеличением по сравнению с текущим стандартным размером 41 мм. Нынешняя линейка Apple Watch Series 9 предлагается в размерах 41 и 45 мм, а Apple Watch Ultra 2 — в единственном размере 49 мм.

Кроме того, существуют предположения о том, что в Apple Watch X впервые будет реализована функция измерения артериального давления, о чем ходили слухи уже длительное время.

Источник — 91mobiles.com