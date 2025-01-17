Apple планирует выпустить более 20 продуктов в 2025 году

Apple готовит шквал новинок в 2025 году! По прогнозам, нас ждёт более 20 анонсов, включая долгожданные обновления популярных гаджетов и совершенно новые устройства. Этот год обещает стать одним из самых насыщенных для компании за последние годы.

Первая половина 2025 г.

Начнём с того, что уже в первой половине года, предположительно до июня, появятся:

новые модели MacBook Air с мощным чипом M4

обновлённый iPhone SE (или, как его ещё называют, iPhone 16E)

следующее поколение AirTag

обновлённые iPad Air и iPad 11

беспроводные наушники Powerbeats Pro 2

Mac Studio с ещё более производительными чипами M4 Max и M4 Ultra.

Вторая половина 2025 г.

Осенью, с сентября по декабрь, будет настоящий праздник для поклонников Apple! Ожидается:

выход линейки iPhone 17, включающей стандартную модель, ультратонкий iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max

Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3

обновлённые Apple Watch SE 3

новое поколение Apple TV и HomePod mini

обновлённые MacBook Pro с чипами M5.

Но это ещё не всё! В течение 2025 года, точные сроки пока неизвестны, компания планирует выпустить совершенно новый центр управления для умного дома, обновлённый Mac Pro с чипом M4 Ultra, iPad Pro с чипом M5 и, возможно, следующее поколение гарнитуры виртуальной/дополненной реальности Vision Pro, также на базе чипа M5. Последние два продукта, по некоторым слухам, могут выйти уже в начале 2026 года. В общем, 2025 год станет годом больших технологических обновлений от Apple, предлагая пользователям широкий выбор новых и улучшенных устройств.

Источник — macrumors