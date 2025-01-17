Nintendo Switch 2: что нового? Дизайн и совместимость игр

Компания Nintendo наконец-то рассекретила дизайн нового поколения консолей, Nintendo Switch 2, представив видеоролик на YouTube. Давайте разберем все изменения и новые функции.

Дизайн Nintendo Switch 2: значительные улучшения

Новая консоль стала заметно больше своего предшественника. Так как консоль теперь имеет 8,4-дюймовый OLED-экран. Дизайн Joy-Con претерпел существенные изменения: теперь они крепятся к консоли с помощью магнитов, а не защелок, как в оригинальном Switch. Рамки вокруг экрана стали тоньше.

Оба Joy-Con теперь в черном цвете с цветными акцентными вставками. На правый Joy-Con добавили новую кнопку (под кнопкой «Домой»). Также появились дополнительные триггеры на задней панели. Кнопки питания и регулировки громкости остались на своих прежних местах. В центре корпуса расположились вентиляционные отверстия. Помимо основного порта USB-C внизу, добавился второй порт USB-C справа, а также разъем для наушников.

Подставка также переработана и имеет теперь U-образную форму. Док-станция получила более округлый дизайн. Появился и новый элемент управления – отдельная ручка, к которой крепятся оба Joy-Con.

Совместимость игр: что сохранилось, а что нет?

Nintendo Switch 2 будет поддерживать как физические картриджи, так и цифровые игры. Компания подтвердила обратную совместимость со многими играми от предыдущего поколения Switch, позволяя пользователям перенести сохранения и аккаунты Nintendo Switch Online.

Однако, не все игры будут работать на новой консоли. Пока не уточняется, какие игры окажутся несовместимы. В демонстрационном ролике показали новую игру Mario Kart.

Дата запуска и дальнейшие планы

Официальная дата запуска Nintendo Switch 2 пока не объявлена. Более подробная информация будет представлена на мероприятии Nintendo Direct 2 апреля 2025 года. В апреле планируются ограниченные мероприятия в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Далласе, где у посетителей будет возможность ознакомиться с новой консолью.