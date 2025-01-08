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Xiaomi Mix Flip 2 откажется от телеобъектива в пользу широкоугольной камеры

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
08.01.2025
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Xiaomi Mix Flip 2 откажется от телеобъектива в пользу широкоугольной камеры

Xiaomi готовится к выпуску своего второго складного смартфона-раскладушки, Mix Flip 2, после оглушительного успеха первой модели. Mix Flip 1 стал важной вехой для Xiaomi. Он позволил компании заявить о себе на рынке складных телефонов. Также завоевал популярность благодаря инновационному дизайну, качественным характеристикам и привлекательной цене.

Ключевые особенности Mix Flip 1 включали в себя продвинутую систему камер (основная камера OV8000 50 МП и 2-кратный телеобъектив OV50M 50 МП), компактный и удобный дизайн, и производительный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивающий плавную работу устройства.

Xiaomi Mix Flip 2 обещает стать ещё лучше. Ожидаются значительные улучшения в нескольких аспектах. Система камер получит расширенный функционал. Все благодаря добавлению сверхширокоугольной камеры Samsung S5KJN5 50 МП к уже имеющимся основной камере OV8000 50 МП и фронтальной камере OV32B40.

Это позволит делать более качественные снимки в различных условиях съёмки. Производительность также возрастёт благодаря использованию мощного процессора Qualcomm Snapdragon Elite или Elite+. Это обеспечит высокую скорость работы и энергоэффективность. Прототип устройства получил кодовое название «Bixi» и номера моделей O18, 2505APX7BG и 2505APX7BC.

Предполагается, что релиз Mix Flip 2 состоится либо на выставке MWC 2025, либо в мае 2025 года.

Источник — xiaomitime

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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