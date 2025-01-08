Xiaomi Mix Flip 2 откажется от телеобъектива в пользу широкоугольной камеры

Xiaomi готовится к выпуску своего второго складного смартфона-раскладушки, Mix Flip 2, после оглушительного успеха первой модели. Mix Flip 1 стал важной вехой для Xiaomi. Он позволил компании заявить о себе на рынке складных телефонов. Также завоевал популярность благодаря инновационному дизайну, качественным характеристикам и привлекательной цене.

Ключевые особенности Mix Flip 1 включали в себя продвинутую систему камер (основная камера OV8000 50 МП и 2-кратный телеобъектив OV50M 50 МП), компактный и удобный дизайн, и производительный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивающий плавную работу устройства.

Xiaomi Mix Flip 2 обещает стать ещё лучше. Ожидаются значительные улучшения в нескольких аспектах. Система камер получит расширенный функционал. Все благодаря добавлению сверхширокоугольной камеры Samsung S5KJN5 50 МП к уже имеющимся основной камере OV8000 50 МП и фронтальной камере OV32B40.

Это позволит делать более качественные снимки в различных условиях съёмки. Производительность также возрастёт благодаря использованию мощного процессора Qualcomm Snapdragon Elite или Elite+. Это обеспечит высокую скорость работы и энергоэффективность. Прототип устройства получил кодовое название «Bixi» и номера моделей O18, 2505APX7BG и 2505APX7BC.

Предполагается, что релиз Mix Flip 2 состоится либо на выставке MWC 2025, либо в мае 2025 года.

Источник — xiaomitime