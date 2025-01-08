GTA 6: новые факты о дате релиза игры в 2025 году

Rockstar Games продолжает утверждать о релизе GTA 6 осенью 2025 года. Однако, миллионы поклонников по всему миру относятся к этому заявлению со здоровой долей скептицизма. Задержки крупных проектов — это, увы, обычное дело.

Заглянем за кулисы

Недавно появились объявления о вакансиях от Rockstar Games на LinkedIn. Компания активно ищет сотрудников в Лондоне, Лидсе, Эдинбурге и Данди, причём в каждом объявлении красуется баннер с надписью «Выход в 2025 году». Более того, в сообщениях говорится о том, что 2025 год может стать самым успешным годом в истории компании. На первый взгляд, всё указывает на то, что разработка идёт по плану.

Но тень сомнений всё ещё витает в воздухе. GTA 5, например, задержали на несколько месяцев, и это сильно повлияло на ожидания фанатов – задержки стали восприниматься как почти неизбежное. Не так давно известный инсайдер, Джейсон Шрайер, даже предположил, что перенос релиза на 2026 год почти гарантирован.

Обратный отсчет до GTA 6

Трудно поверить, что релиз GTA 6 может состояться уже в этом году. Предыдущая основная игра серии вышла двенадцать лет назад. Первый трейлер, показанный в декабре 2023 года, невероятно взбудоражил фанатов и побил все рекорды просмотров на YouTube. Но что на самом деле нас ждёт?

Многие эксперты прогнозируют релиз в октябре 2025 года, следуя традиции, заложенной в GTA IV и GTA V. Остаётся главный вопрос: сможет ли Rockstar оправдать огромные ожидания и выпустить игру в срок? Помимо заявлений сотрудников Rockstar, косвенно подтверждением релиза в 2025 году служат финансовые прогнозы материнской компании Take-Two Interactive, которые указывают на невероятно высокие показатели продаж в 2025 году – показатели, которые вряд ли достижимы без релиза GTA 6.

Вместе с тем, некоторые источники указывают на возможную задержку до 2026 года. Ситуация остается неопределенной. Будем ждать других новостей.