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Игры для ПК, консолей и смартфонов

GTA 6: новые факты о дате релиза игры в 2025 году

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
08.01.2025
13 Просмотров 0
GTA 6: новые факты о дате релиза игры в 2025 году

Rockstar Games продолжает утверждать о релизе GTA 6 осенью 2025 года. Однако, миллионы поклонников по всему миру относятся к этому заявлению со здоровой долей скептицизма. Задержки крупных проектов — это, увы, обычное дело.

Заглянем за кулисы

Недавно появились объявления о вакансиях от Rockstar Games на LinkedIn. Компания активно ищет сотрудников в Лондоне, Лидсе, Эдинбурге и Данди, причём в каждом объявлении красуется баннер с надписью «Выход в 2025 году». Более того, в сообщениях говорится о том, что 2025 год может стать самым успешным годом в истории компании. На первый взгляд, всё указывает на то, что разработка идёт по плану.

GTA 6 пост на linkedin

Но тень сомнений всё ещё витает в воздухе. GTA 5, например, задержали на несколько месяцев, и это сильно повлияло на ожидания фанатов – задержки стали восприниматься как почти неизбежное. Не так давно известный инсайдер, Джейсон Шрайер, даже предположил, что перенос релиза на 2026 год почти гарантирован.

Обратный отсчет до GTA 6

Трудно поверить, что релиз GTA 6 может состояться уже в этом году. Предыдущая основная игра серии вышла двенадцать лет назад. Первый трейлер, показанный в декабре 2023 года, невероятно взбудоражил фанатов и побил все рекорды просмотров на YouTube. Но что на самом деле нас ждёт?

Многие эксперты прогнозируют релиз в октябре 2025 года, следуя традиции, заложенной в GTA IV и GTA V. Остаётся главный вопрос: сможет ли Rockstar оправдать огромные ожидания и выпустить игру в срок? Помимо заявлений сотрудников Rockstar, косвенно подтверждением релиза в 2025 году служат финансовые прогнозы материнской компании Take-Two Interactive, которые указывают на невероятно высокие показатели продаж в 2025 году – показатели, которые вряд ли достижимы без релиза GTA 6.

Вместе с тем, некоторые источники указывают на возможную задержку до 2026 года. Ситуация остается неопределенной. Будем ждать других новостей.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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