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Интернет и ПО

Apple выплатит 95 млн долларов за прослушку через Siri

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
02.01.2025
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Apple выплатит 95 млн долларов за прослушку через Siri

Apple заплатит 95 миллионов долларов. Все для того, чтобы уладить судебный иск о нарушении конфиденциальности. Он связан с её голосовым помощником Siri. Иск, поданный в 2019 году, утверждал, что Apple незаконно записывала разговоры пользователей без их согласия, используя функцию активации голосом «Привет, Siri». Эти записи, как утверждалось, передавались сторонним сервисам, что приводило к таргетированной рекламе. Предварительное соглашение, которое еще предстоит утвердить судом, предусматривает выплату до 20 долларов за каждое устройство, поддерживающее Siri, для миллионов потенциальных участников иска.

Apple отрицает свою вину. Однако выплатит 95 миллионов долларов. По оценкам Reuters, это равно примерно девяти часам прибыли компании. Но это свидетельствует о растущей важности вопросов конфиденциальности данных в технологической отрасли. В результате скандала Apple внесла изменения в свою политику. В том числе во внутренний аудит практики работы Siri и введение новых запросов на разрешение записи аудио. Период, охватываемый иском, – с 17 сентября 2014 года по 31 декабря 2024 года. Это соответствует периоду использования функции «Привет, Siri».

Важно отметить, что из суммы урегулирования адвокаты истцов могут получить до 28,5 миллионов долларов в качестве гонораров. Еще 1,1 миллиона долларов на покрытие судебных издержек. Как будет проходить выплата компенсации пока не известно. Это будет объявлено после утверждения соглашения судом. Подобный иск против Google также рассматривается в федеральном суде Сан-Хосе.

Таким образом, случай с Apple демонстрирует серьезность проблем конфиденциальности, связанных с использованием голосовых помощников, и их влияние на крупные технологические компании.

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Анатолий Пшеницын
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