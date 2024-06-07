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Что известно о загадочном CMF Phone 1 от CMF by Nothing

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
07.06.2024
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Что известно о загадочном CMF Phone 1 от CMF by Nothing

Технологическая компания CMF by Nothing, суббренд Nothing, основанной Карлом Пеем, бывшим сооснователем OnePlus, анонсирует скорый выход на рынок своего первого смартфона — CMF Phone 1. Согласно информации, размещённой в официальном аккаунте компании X (бывший Twitter), новый телефон будет включать в себя уникальные инновации Nothing и привлекательный дизайн, станет идеальным вариантом для вхождения в экосистему продукции компании. В сообщении также отмечается, что конкуренты упускают из виду этот сегмент рынка, что может касаться таких устройств, как Rabbit R1, хотя на рынке существует множество других смартфонов.

CMF Phone 1 заимствует некоторые элементы дизайна от Rabbit R1, в частности, колесо прокрутки. Этот элемент ранее использовался в наушниках Neckband Pro и чехлах от компании CMF by Nothing, но его функционал в новом смартфоне пока не раскрыт. Заинтригованные пользователи могут увидеть на тизерах изображение выступающей головки винта, что может быть частью маркетинговой стратегии. Кроме того, ярко-оранжевый цвет, который уже стал фирменным для продуктов CMF by Nothing, присутствует и в дизайне нового смартфона. 

В социальной сети X были опубликованы потенциальные характеристики CMF Phone 1, включая 6,7-дюймовый OLED-дисплей, процессор MediaTek Dimensity 7200, батарею на 5000 мАч и поддержку зарядки мощностью 33 Вт. На опубликованных изображениях видно, что устройство, возможно, спрятано в защитном чехле, который скрывает дизайн устройства, но показывает колесо прокрутки.

На официальном сайте CMF by Nothing можно подписаться на рассылку, чтобы узнать о дате выпуска смартфона. Компания пока не раскрыла точную дату анонса, но утверждает, что релиз близок. Продукция CMF by Nothing продаётся в разных странах, включая Великобританию, но в США она пока не представлена.

Фанаты бренда и любители инновационных смартфонов с нетерпением ожидают выхода CMF Phone 1 и возможности узнать больше о функциях колеса прокрутки и других особенностях новинки.

Источник — digitaltrends.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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