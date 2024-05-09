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Нейросеть Tongyi Qianwen 2.5 от Alibaba Cloud может догнать GPT-4

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.05.2024
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Нейросеть Tongyi Qianwen 2.5 от Alibaba Cloud может догнать GPT-4

На недавнем мероприятии Alibaba Cloud AI Smart Leader Summit в столице Китая была представлена новая большая языковая модель Tongyi Qianwen 2.5 от Alibaba Cloud. Эта нейросеть, как утверждается, может сравниться с возможностями GPT-4 во многих аспектах.

Alibaba Cloud, ведущий облачный сервис, сообщает о работе более чем с 90 000 крупных моделей Tongyi. Более того, количество скачиваний моделей Tongyi с открытым исходным кодом превысило 7 миллионов раз. Применение Tongyi становится всё более разнообразным, охватывая устройства от ПК до мобильных телефонов и автомобилей.

Tongyi Qianwen 2.5 от Alibaba

Tongyi Qianwen 2.5 представляет собой обновление с новыми возможностями, обеспечивающими конкурентоспособность с GPT-4, особенно в областях понимания, генерации текста, вопросов и ответов, жизненных советов, чата и диалогов, а также безопасности. В сравнении с предыдущей версией 2.1, Tongyi Qianwen 2.5 демонстрирует значительное улучшение в понимании текста на 9%, логическом рассуждении на 16%, выполнении инструкций на 19% и способности к кодированию на 10%.

Самая последняя модель Tongyi Qianwen с 110 миллиардами параметров превзошла результаты модели Llama-3-70B от Meta* в ряде тестов, что позволило ей занять позицию самой мощной модели с открытым исходным кодом.

На саммите также было объявлено о партнёрстве между AI-помощником Xiaomi «Сяо Ай» и Alibaba Cloud Tongyi. В планах — расширение мультимодальных возможностей, углубление интеграции с операционными системами и большие модели на уровне устройств. Компании Weibo и Perfect World Games также выразили интерес к использованию модели Tongyi.

*Компания Meta признана экстремистской на территории РФ.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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