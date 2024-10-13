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Автомобили и мототехника

Акций Tesla упали на 9% после презентации Cybercab

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.10.2024
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Акций Tesla упали на 9% после презентации Cybercab

Недавно компания Tesla представила миру свой новый проект — беспилотное такси под названием Cybercab. Этот двухместный автомобиль спортивного типа встретили с недоумением как инвесторы, так и рыночные аналитики.

Илон Маск впечатлил публику, показав прототип на мероприятии под открытым небом вблизи Лос-Анджелеса, и поделился планами о начале производства в 2026 году по цене, которая не превысит 30 000 долларов.

Тем не менее, Маск оставил без ответа вопросы о том, как именно двухместный формат автомобиля сможет удовлетворить потребности, например, в семейных поездках, и сосредоточен ли он исключительно на конкретных сегментах рынка.

Неопределенность вокруг дизайна и отсутствие чётких финансовых подробностей привели к снижению стоимости акций Tesla на бирже Уолл-стрит на 9%. Эксперты предполагают, что для беспилотных такси важно иметь просторный салон и высокие кузова, в то время как двухдверный вариант от Tesla кажется не вписывающимся в привычное представление о данном виде транспорта.

Согласно исследованиям аналитической компании JD Power, двухдверные модели занимают всего лишь 2% на американском авторынке. В добавление к этому, автономные такси от Waymo и Amazon Zoox предлагают четырехместные салоны, тогда как двухдверный формат Tesla может создавать неудобства для пожилых пассажиров и лиц с ограниченными возможностями.

Хоть Маск и выражает уверенность, что эксплуатационные затраты Cybercab окажутся ниже, чем у общественного транспорта, и предсказывает снижение расходов до 20 центов за милю, он не уточнил, когда именно Tesla сможет наладить массовое производство и получить необходимые разрешения для Cybercab. Он также не привёл деталей о том, как Tesla планирует конкурировать с такими игроками рынка, как Waymo, которые уже ведут деятельность в некоторых американских городах.

Источник — mydrivers.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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