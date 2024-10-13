Первые рендеры Xiaomi Smart Band 9 Pro: браслет или уже часы?

Xiaomi готовится выйти на сцену со своим новым умным браслетом Smart Band 9 Pro после того, как уже порадовала фантов браслетом базовой конфигурации Smart Band 9. Про версия будет иметь экран большего размера, который смотрится как у шикарных умных часов, хотя и не без некоторых компромиссов.

Недавно в сети появились рендеры будущего Xiaomi Smart Band 9 Pro, которые демонстрируют лёгкий рестайлинг и новые цвета. Если сравнивать с Xiaomi Band 8 Pro, появившимся на рынке не так давно, то особых перемен не заметишь. Но если вспомнить, что было пару лет назад, то прогресс в лицо — с огромным шагом вперёд.

Еще не забыты времена Xiaomi второго поколения с его крошечным экраном и без всяких Pro-фишек. А тут пожалуйста — экран побольше, цветастый, с тоненькими рамочками, и внешний вид в стиле часов.

Полученные рендеры говорят, что Xiaomi Band 9 Pro выйдет как минимум в трёх цветах. Браслет почти наверняка получит расцветки: классический серебристый, всегда модный черный и шикарный золотой. И это только начало, в ассортименте могут появиться и другие расцветки. Но показанные на рендере пока вроде как фавориты. Давайте же рассмотрим Xiaomi Smart Band 9 Pro поближе.

По картинкам видно, что экран у Band 9 Pro слегка изогнут. В то время как у предшественника он был ровным. Изображения также показывают, что ремешок из ТПУ у Band 9 Pro стал получше. А застёжка стала в стиле Apple Watch, с кнопочкой-таблеткой для блокировки.

Боковая часть у Xiaomi Band 9 Pro текстурирована. В Band 8 pro оправа корпуса была блестящей металлической. Экран у Xiaomi Band 9 Pro кажется побольше, с уменьшенными рамками, хотя и без каких-то особенных улучшений. Как только размер экрана станет известен, сможем оценить рамки ещё точнее.

Источник — ytechb.com