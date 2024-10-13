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Первые рендеры Xiaomi Smart Band 9 Pro: браслет или уже часы?

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.10.2024
4 Просмотра 0
Первые рендеры Xiaomi Smart Band 9 Pro браслет или уже часы

Xiaomi готовится выйти на сцену со своим новым умным браслетом Smart Band 9 Pro после того, как уже порадовала фантов браслетом базовой конфигурации Smart Band 9. Про версия будет иметь экран большего размера, который смотрится как у шикарных умных часов, хотя и не без некоторых компромиссов.

Недавно в сети появились рендеры будущего Xiaomi Smart Band 9 Pro, которые демонстрируют лёгкий рестайлинг и новые цвета. Если сравнивать с Xiaomi Band 8 Pro, появившимся на рынке не так давно, то особых перемен не заметишь. Но если вспомнить, что было пару лет назад, то прогресс в лицо — с огромным шагом вперёд.

Еще не забыты времена Xiaomi второго поколения с его крошечным экраном и без всяких Pro-фишек. А тут пожалуйста — экран побольше, цветастый, с тоненькими рамочками, и внешний вид в стиле часов.

рендеры Xiaomi Smart Band 9 Pro
рендеры Xiaomi Smart Band 9 Pro (1)
рендеры Xiaomi Smart Band 9 Pro (2)

Полученные рендеры говорят, что Xiaomi Band 9 Pro выйдет как минимум в трёх цветах. Браслет почти наверняка получит расцветки: классический серебристый, всегда модный черный и шикарный золотой. И это только начало, в ассортименте могут появиться и другие расцветки. Но показанные на рендере пока вроде как фавориты. Давайте же рассмотрим Xiaomi Smart Band 9 Pro поближе.

По картинкам видно, что экран у Band 9 Pro слегка изогнут. В то время как у предшественника он был ровным. Изображения также показывают, что ремешок из ТПУ у Band 9 Pro стал получше. А застёжка стала в стиле Apple Watch, с кнопочкой-таблеткой для блокировки.

Боковая часть у Xiaomi Band 9 Pro текстурирована. В Band 8 pro оправа корпуса была блестящей металлической. Экран у Xiaomi Band 9 Pro кажется побольше, с уменьшенными рамками, хотя и без каких-то особенных улучшений. Как только размер экрана станет известен, сможем оценить рамки ещё точнее.

Источник — ytechb.com

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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