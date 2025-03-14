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Наушники и гарнитурыЭлектроника и техника

AirPods с iOS 19 смогут переводить речь в реальном времени

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
14.03.2025
4 Просмотра 0
AirPods с iOS 19 смогут переводить речь в реальном времени

Все мы ждем iOS 19 с нетерпением, ведь это обещает стать одним из самых масштабных обновлений для iPhone за последнее время. Но знаете ли вы, что это обновление также принесет кое-что новенькое и для ваших AirPods?

По информации от Bloomberg, Apple планирует добавить в свои беспроводные наушники функцию живого перевода. Представьте себе: ваши AirPods смогут переводить личные беседы в режиме реального времени.

Как это будет работать?

Очень просто: AirPods будут работать в связке с вашим iPhone, на котором установлена iOS 19. Человек в AirPods сможет слышать живой перевод иностранной речи прямо в наушниках. А когда он будет говорить на своем родном языке, его слова будут переводиться и воспроизводиться через динамики iPhone для другого собеседника. Круто, правда?

Конечно, похожие функции уже есть в Google Pixel Buds Pro 2 и Samsung Galaxy Buds3 Pro, но Apple всегда старается сделать что-то особенное.

Пока неясно, какие именно модели AirPods получат это обновление, но мы будем держать вас в курсе. Напомню, что приложение Translate для iOS, которое поддерживает 19 языков, было запущено еще в 2020 году, так что у Apple уже есть хороший фундамент для новой функции.

И это еще не все! В Bloomberg также сообщают, что Apple работает над AirPods Pro третьего поколения, а также над другой моделью с встроенными камерами и продвинутым искусственным интеллектом (Apple Intelligence), который сможет анализировать окружающую среду пользователя. Звучит как что-то из будущего.

Что это значит для вас:

  • Более легкое общение за границей: Больше не нужно ломать голову над языковым барьером в путешествиях!
  • Удобство в повседневной жизни: Легко общайтесь с людьми, говорящими на других языках, в любой ситуации.
  • Новый уровень технологий: Apple продолжает удивлять нас инновациями в мире беспроводных наушников.

Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше о iOS 19 и новых возможностях ваших AirPods!

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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