AirPods с iOS 19 смогут переводить речь в реальном времени

Все мы ждем iOS 19 с нетерпением, ведь это обещает стать одним из самых масштабных обновлений для iPhone за последнее время. Но знаете ли вы, что это обновление также принесет кое-что новенькое и для ваших AirPods?

По информации от Bloomberg, Apple планирует добавить в свои беспроводные наушники функцию живого перевода. Представьте себе: ваши AirPods смогут переводить личные беседы в режиме реального времени.

Как это будет работать?

Очень просто: AirPods будут работать в связке с вашим iPhone, на котором установлена iOS 19. Человек в AirPods сможет слышать живой перевод иностранной речи прямо в наушниках. А когда он будет говорить на своем родном языке, его слова будут переводиться и воспроизводиться через динамики iPhone для другого собеседника. Круто, правда?

Конечно, похожие функции уже есть в Google Pixel Buds Pro 2 и Samsung Galaxy Buds3 Pro, но Apple всегда старается сделать что-то особенное.

Пока неясно, какие именно модели AirPods получат это обновление, но мы будем держать вас в курсе. Напомню, что приложение Translate для iOS, которое поддерживает 19 языков, было запущено еще в 2020 году, так что у Apple уже есть хороший фундамент для новой функции.

И это еще не все! В Bloomberg также сообщают, что Apple работает над AirPods Pro третьего поколения, а также над другой моделью с встроенными камерами и продвинутым искусственным интеллектом (Apple Intelligence), который сможет анализировать окружающую среду пользователя. Звучит как что-то из будущего.

Что это значит для вас:

Более легкое общение за границей: Больше не нужно ломать голову над языковым барьером в путешествиях!

Больше не нужно ломать голову над языковым барьером в путешествиях! Удобство в повседневной жизни: Легко общайтесь с людьми, говорящими на других языках, в любой ситуации.

Легко общайтесь с людьми, говорящими на других языках, в любой ситуации. Новый уровень технологий: Apple продолжает удивлять нас инновациями в мире беспроводных наушников.

Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше о iOS 19 и новых возможностях ваших AirPods!