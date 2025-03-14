Складной смартфон Apple получит название iPhone Ultra

О складном iPhone уже давно ходит много слухов, однако, у нас есть новые подробности от надежного инсайдера. Марк Гурман из Bloomberg, известный своими точными прогнозами об Apple, считает, что первый складной iPhone может выйти уже в конце 2026 года. И, возможно, он получит название iPhone Ultra.

Почему iPhone Ultra?

Название iPhone Ultra вполне логично, если посмотреть на другие продукты Apple. У компании уже есть Apple Watch Ultra – флагманская модель умных часов. А процессоры серии M, которые производит TSMC, тоже имеют версию Ultra, например, M3 Ultra в Mac Studio. Так что, iPhone Ultra вполне вписывается в эту линейку.

Гурман подчеркивает, что складной смартфон – это своего рода «предел мечтаний», вершина инноваций. А название «Ultra» как раз отражает это.

Чего ждать от iPhone Ultra?

Другие инсайдеры также делятся своими прогнозами о том, каким будет новый складной iPhone:

Позиционирование на рынке

AI-телефон: iPhone Ultra может стать настоящим AI-управляемым телефоном. Эксперты считают, что мультимодальность и интеграция между приложениями станут ключевыми функциями. Большой экран отлично подойдет для работы с искусственным интеллектом, например, для планирования путешествий с чат-ботом, одновременно просматривая карты.

Самый крутой iPhone: Ожидается, что первое поколение складного iPhone будет стоить от 2000 до 2500 долларов США. Несмотря на высокую цену, благодаря лояльности поклонников Apple и статусу iPhone как необходимого устройства, спрос на новинку будет высоким, если качество не разочарует.

Аппаратные характеристики:

Touch ID возвращается: Возможно, сканер Touch ID вернется в виде боковой кнопки, так как Face ID может быть сложно реализовать из-за тонкости устройства и ограничений по внутреннему пространству.

Дизайн в стиле книги: Складной iPhone, скорее всего, получит дизайн в стиле книги с 7,8-дюймовым внутренним дисплеем без складки и 5,5-дюймовым внешним дисплеем.

Камеры: Задняя камера, вероятно, будет с двумя объективами, а фронтальная камера будет доступна как в сложенном, так и в развернутом состоянии.

Толщина: В сложенном состоянии толщина составит 9-9,5 мм, а в развернутом – 4,5-4,8 мм.

Материалы: Корпус будет сочетать сплав из нержавеющей стали и титана.

Батарея: Будут использоваться такие же батареи высокой плотности, как и в ультратонком iPhone 17.

График разработки:

Окончательные характеристики iPhone Ultra должны быть утверждены во втором квартале 2025 года.

Официальный старт проекта – в третьем квартале 2025 года.

Массовое производство – в четвертом квартале 2026 года.

Второе поколение складного iPhone может начать производиться во второй половине 2027 года.

Оценка поставок:

Из-за сложности производства первого поколения, объемы будут ограничены до 2027 года.

Прогнозируется, что в 2026 году будет поставлено от 3 до 5 миллионов единиц.

С учетом модели второго поколения, общие поставки складных iPhone могут достичь 20 миллионов единиц в 2027 году.

Что все это значит?

Apple явно серьезно настроена на выпуск складного iPhone. Компания активно работает над технологиями и поставками, чтобы предложить пользователям действительно инновационный продукт. Если верить прогнозам, то уже в конце 2026 года мы сможем увидеть iPhone Ultra – устройство, которое может изменить представление о смартфонах.