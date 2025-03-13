Google готовится перевернуть мир мобильного гейминга

Приготовьтесь, потому что Google готовится встряхнуть мир мобильных игр! Недавно компания объявила о крупных изменениях, которые навсегда изменят то, как мы играем на своих устройствах.

Прежде всего, Google расширяет свою библиотеку, чтобы включить в нее гораздо больше игр для ПК. Да, вы не ослышались! Платформа Google Play Games уже может похвастаться такими хитами, как Genshin Impact и Journey of Monarch, но теперь она добавляет еще больше, включая захватывающие новинки, такие как Sonic Rumble, Odin: Valhalla Rising и Game of Thrones: Kingsroad.

Но это еще не все! Библиотека игр для ПК Google Play Games будет доступна на более широком спектре устройств, включая машины AMD. Это означает, что больше геймеров смогут наслаждаться своими любимыми играми для ПК на своих устройствах. Кроме того, Google оптимизирует игры, ориентированные на ПК, так что вы сможете продолжать играть, где бы ни находились.

Говоря о мобильном игровом процессе, Google также добавляет больше возможностей настройки для игроков. Управление в игре позволяет легко настраивать назначение клавиш и положение джойстиков на экране. Это означает, что вы можете размещать элементы управления так, чтобы они казались интуитивно понятными, и менять джойстики и элементы управления на лету.

А это только изменения, касающиеся стороны ПК. Google также объявила, что Vulcan станет официальным графическим API для Android. Что это значит? Трассировка лучей для совместимых мобильных игр!

Кроме того, Google продемонстрировала бессмертный Diablo и показала персонажа, бегущего по ледяному каньону с отражением, видимым на стенах. Также показали, как Vulcan улучшает Pokemon TCG Pocket, с более плавной анимацией и более яркими цветами.

Разработчики могут настраивать производительность в игре на основе температуры телефона. Это оптимизирует игры и поможет игрокам получить более плавный игровой процесс, даже на более слабых Android-устройствах.