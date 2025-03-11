Новые наушники AirPods Pro от Apple получат камеру

Apple продолжает активно разрабатывать новые продукты, и, похоже, у них есть интересные планы для AirPods Pro. Согласно последним новостям, компания работает над наушниками с камерами, которые могут предложить пользователям совершенно новый опыт.

Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple активно разрабатывает версию AirPods со встроенными камерами. Ранее Гурман уже упоминал о таких планах в январе, но теперь разработка, похоже, перешла в активную фазу.

Интегрированные камеры в AirPods не будут использоваться для обычной фотосъемки. Вместо этого они будут собирать данные об окружающей среде пользователя. Эти данные будут обрабатываться с помощью Apple Intelligence, чтобы предоставлять пользователям контекстную информацию. Кроме того, возможно, появится управление жестами, позволяющее пользователям взаимодействовать со своими устройствами с помощью движений в воздухе.

Представьте себе, что вы можете спросить Siri о том, что вас окружает, не доставая iPhone из кармана. Камеры в AirPods будут анализировать визуальные данные и передавать необходимую информацию через Siri.

Хотя точная дата выхода AirPods Pro с камерами пока неизвестна, ожидается, что эта технология не появится в AirPods Pro 3, которые, как ожидается, выйдут в 2025 году. Скорее всего, она станет доступна в 2026 году или позже.

Впрочем, некоторые источники утверждают, что Apple планирует представить эту функцию в 2027 году, одновременно с выходом своих «умных» очков.