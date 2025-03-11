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Наушники и гарнитурыЭлектроника и техника

Новые наушники AirPods Pro от Apple получат камеру

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.03.2025
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Новые наушники AirPods Pro от Apple получат камеру

Apple продолжает активно разрабатывать новые продукты, и, похоже, у них есть интересные планы для AirPods Pro. Согласно последним новостям, компания работает над наушниками с камерами, которые могут предложить пользователям совершенно новый опыт.

Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple активно разрабатывает версию AirPods со встроенными камерами. Ранее Гурман уже упоминал о таких планах в январе, но теперь разработка, похоже, перешла в активную фазу.

Интегрированные камеры в AirPods не будут использоваться для обычной фотосъемки. Вместо этого они будут собирать данные об окружающей среде пользователя. Эти данные будут обрабатываться с помощью Apple Intelligence, чтобы предоставлять пользователям контекстную информацию. Кроме того, возможно, появится управление жестами, позволяющее пользователям взаимодействовать со своими устройствами с помощью движений в воздухе.

Представьте себе, что вы можете спросить Siri о том, что вас окружает, не доставая iPhone из кармана. Камеры в AirPods будут анализировать визуальные данные и передавать необходимую информацию через Siri.

Хотя точная дата выхода AirPods Pro с камерами пока неизвестна, ожидается, что эта технология не появится в AirPods Pro 3, которые, как ожидается, выйдут в 2025 году. Скорее всего, она станет доступна в 2026 году или позже.

Впрочем, некоторые источники утверждают, что Apple планирует представить эту функцию в 2027 году, одновременно с выходом своих «умных» очков.

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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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