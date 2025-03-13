Huawei представит Pocket 3 — раскладушку в новом формате

Похоже, что у нас на горизонте очередной интересный анонс от Huawei. По словам сотрудника компании Ричарда Ю, на следующей неделе мы увидим совершенно новый, неожиданный продукт. И самое интересное, что это будет первое устройство Huawei, работающее на операционной системе HarmonyOS Next, без Android.

Тем временем, инсайдер Digital Chat Station поделился некоторыми деталями о том, чего стоит ожидать от этого устройства, которое, по всей видимости, будет называться Huawei Pocket 3. Говорят, что он будет иметь совершенно другой форм-фактор, с 6,28-дюймовым внутренним складным экраном с соотношением сторон 3:2. Это обеспечит совершенно новый опыт использования. Добавьте к этому 3,48-дюймовый внешний дисплей, основную камеру на 50 Мп и, возможно, защиту от воды и пыли, и у вас получается очень привлекательный гаджет. А для безопасности установлен боковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Удобно, не правда ли?

Кроме того, ранее Pocket 3 описывали как уменьшенную версию iPad mini в развернутом виде. Похоже, Huawei действительно экспериментирует с новыми форм-факторами, пытаясь найти следующую большую «фишку» на рынке. С этой точки зрения, Pocket 3 станет отличным дополнением к Mate X в портфеле компании, предлагая пользователям уникальный опыт использования. Что думаете, сможет ли он стать тем самым «убийцей» складных смартфонов?