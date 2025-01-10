Nintendo наконец-то прокомментировала утечки о Switch 2

В последнее время в интернете появилось множество утечек информации о новой консоли Nintendo Switch 2, и кажется, что мы знаем о ней практически всё ещё до официального анонса: дизайн, название и даже некоторые функции.

Такого количества информации о готовящемся к выходу устройстве не припомнbncz. Ситуация усугубилась тем, что сторонние производители аксессуаров начали публиковать свои рендеры Switch 2, а компания Genki даже представила макет консоли на выставке CES 2025, что, по всей видимости, и заставило Nintendo отреагировать.

Ответ Nintendo был довольно сдержанным: они заявили, что макет, показанный Genki, неофициальен и не был предоставлен компанией. Это заявление, казалось бы, очевидно, учитывая, что Genki сами признались IGN, что создавали макет на основе доступных в сети утечек, а не по официальным чертежам.

Однако, это заявление Nintendo не объясняет огромное количество другой информации, которая уже появилась в сети. Кроме того, оно не опровергает точность макета Genki, что само по себе может быть важным фактом. В любом случае, для получения подтверждённой информации нам придётся дождаться официального анонса Nintendo, который, как они уже заявляли, состоится до конца марта.

Источник — techradar