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Интернет и ПО

TikTok в России могут разблокировать в этом году

Владислав Ильин Владислав Ильин
21.01.2025
5 Просмотров 0
TikTok в России

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что TikTok в России могут разблокировать в этом году.

«Я думаю, высоки шансы, чтобы в этом году ТикТок полноценно вернулся в нашу страну», — сообщила она.

Мизулина отметила, что данная платформа несколько недооценена «как инструмент формирования смыслов».

«Все тренды, мемы, кампании, и, к сожалению, фейки появляются изначально именно там», — отметила она. Это важная площадка для работы с молодежной аудиторией и русскоязычными во всем мире.

В Роскомандзоре подчеркнули, что не ограничивали доступ к TikTok в России для пользователей и не вносили изменений в его работу. Приложение приостановило работу в РФ весной 2022 года после принятия закона о фейках.

Блокировка TikTok в США, которая произошла 19 января неожиданно затронула и российских пользователей. У них перестало работать приложение. В связи с различными ограничениями в РФ многие пользователи использовали модифицированные версии TikTok, в которых по умолчанию был установлен регион США. Из-за этого теперь пользователи даже не могут сменить регион в приложении и как-то с ним взаимодействовать.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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