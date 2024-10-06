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Задержки в поставках Mac указывают на скорый выход новых моделей

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
06.10.2024
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Задержки в поставках Mac указывают на скорый выход новых моделей

Многим покупателям, решившим приобрести новый Mac через интернет-магазин Apple, сейчас приходится ожидать доставки несколько недель. Этот факт усиливает предположения о скором представлении новых моделей затронутых продуктов в этом месяце.

Подготовка к новому поколению Mac

Практика показывает, что незадолго до выпуска новых версий MacBook, iMac и других устройств часто возникают задержки в поставках текущего поколения. В таких случаях Apple сокращает производство: с одной стороны, мощности перенаправляются на следующее поколение, а с другой — Купертино стремится избежать избытка старых моделей после выхода новых продуктов.

Текущие задержки заказов

У некоторых компьютеров Mac в интернет-магазине Apple вновь наблюдаются увеличенные сроки доставки, на что обратил внимание журналист Bloomberg Марк Гурман в своём посте на X. Покупателям, желающим приобрести MacBook Pro, Mac mini или iMac и выбирающим нестандартную конфигурацию, придётся ждать свои устройства до конца октября. Хотя настройка оборудования обычно приводит к немного более долгому сроку поставки, ожидание до трех недель является необычным.

Новые Mac с чипом M4 обещают повышение производительности и обновленный дизайн.

Это еще раз подтверждает обоснованные подозрения, что Apple представит новые MacBook Pro, iMac и Mac mini на мероприятии в этом месяце. Вероятные даты проведения мероприятия — 16-17 или 23-24 октября.

Больше производительности для всех устройств

Ожидается, что MacBook Pro и iMac получат обновление до нового чипа M4. Хотя изменения в дизайне этих двух устройств маловероятны, Mac mini, скорее всего, получит обновлённый внешний вид вместе с новым процессором. По слухам, устройство станет значительно тоньше, что сделает его самым компактным Mac всех времён.

Согласно слухам, на мероприятии также будет представлен новый iPad mini. Здесь ожидаются улучшенный процессор, новые камеры и новые цветовые решения.

Источник — winfuture.de

Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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