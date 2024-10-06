Pixel 9 Pro XL отправляет личные данные пользователя в Google каждые 15 минут

Недавно команда специалистов по безопасности из технологического медиа Cybernews обнаружила, что смартфон Google Pixel 9 Pro XL отправляет личные данные в Google каждые 15 минут. Исследователь безопасности Арас Назаровас использовал метод «человек посередине» (man-in-the-middle) для успешного перехвата связи между новым Pixel 9 Pro XL и серверами Google.

Google Pixel 9 Pro XL регулярно отправляет персональные данные в Google, что вызывает обеспокоенность по поводу конфиденциальности.

Анализ сетевого трафика показал, что устройства Pixel постоянно передают персонально идентифицируемую информацию, включая адреса электронной почты пользователей, номера телефонов и данные о местоположении, на несколько конечных точек Google. Это связано с реализацией политики управления устройствами и функции группировки по лицам. Однако объем передаваемых данных и потенциал удаленного управления вызывают вопросы о том, кому на самом деле принадлежит телефон.

Несмотря на покупку телефона пользователем, глубокая интеграция Google в его экосистему может привести к нарушению конфиденциальности. Система мониторинга вызывает тревогу относительно того, как Google обращается с персональными данными пользователей.

Инцидент усилил общественный запрос на защиту персональных данных и прозрачность в обращении с информацией.

Данный случай вызвал обеспокоенность по поводу практики Google в области конфиденциальности и привёл к увеличению общественного спроса на защиту личной информации. Пользователи требуют более прозрачного обращения с их данными и гарантий соблюдения права на приватность.

Источник — passionategeekz.com