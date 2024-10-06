Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Pixel 9 Pro XL отправляет личные данные пользователя в Google каждые 15 минут
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Pixel 9 Pro XL отправляет личные данные пользователя в Google каждые 15 минут

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
06.10.2024
4 Просмотра 0
Pixel 9 Pro XL отправляет личные данные пользователя в Google каждые 15 минут

Недавно команда специалистов по безопасности из технологического медиа Cybernews обнаружила, что смартфон Google Pixel 9 Pro XL отправляет личные данные в Google каждые 15 минут. Исследователь безопасности Арас Назаровас использовал метод «человек посередине» (man-in-the-middle) для успешного перехвата связи между новым Pixel 9 Pro XL и серверами Google.

Google Pixel 9 Pro XL регулярно отправляет персональные данные в Google, что вызывает обеспокоенность по поводу конфиденциальности.

Анализ сетевого трафика показал, что устройства Pixel постоянно передают персонально идентифицируемую информацию, включая адреса электронной почты пользователей, номера телефонов и данные о местоположении, на несколько конечных точек Google. Это связано с реализацией политики управления устройствами и функции группировки по лицам. Однако объем передаваемых данных и потенциал удаленного управления вызывают вопросы о том, кому на самом деле принадлежит телефон.

Несмотря на покупку телефона пользователем, глубокая интеграция Google в его экосистему может привести к нарушению конфиденциальности. Система мониторинга вызывает тревогу относительно того, как Google обращается с персональными данными пользователей.

Инцидент усилил общественный запрос на защиту персональных данных и прозрачность в обращении с информацией.

Данный случай вызвал обеспокоенность по поводу практики Google в области конфиденциальности и привёл к увеличению общественного спроса на защиту личной информации. Пользователи требуют более прозрачного обращения с их данными и гарантий соблюдения права на приватность.

Источник — passionategeekz.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.