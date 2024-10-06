Huawei Nova 13 будет представлен уже в этом месяце

Huawei готовится к насыщенному графику релизов: до конца 2024 года планируется выпуск сразу трех новых серий смартфонов. Среди них — Nova 13, Mate 70 и складной Mate X6, но именно Nova 13, похоже, будет представлен первым.

По информации надёжного инсайдера Digital Chat Station, серия смартфонов Nova 13 должна выйти в октябре. Недавно инсайдер Weibo под ником Fixed Focus Digital уточнил дату запуска — 22 октября. Другой известный информатор с Weibo, UncleKanshan, также подтвердил эту дату, что усилило уверенность в предстоящем анонсе.

Серия Huawei Nova 13, по слухам, будет запущена 22 октября 2023 года, опережая прошлогоднюю модель на два месяца.

Для сравнения, серия Nova 12 была представлена 26 декабря и появилась на международном рынке в марте. Если эти слухи верны, Nova 13 дебютирует на два месяца раньше своего предшественника.

Технические характеристики серии Huawei Nova 13 (ожидаемые)

Предполагается, что серия смартфонов Nova 13 будет состоять из четырёх моделей: Nova 13 Lite, Nova 13s, Nova 13 Pro и Nova 13 Ultra. Ожидается, что все устройства будут работать на флагманском чипсете Kirin 9010, который уже используется в недавно выпущенных Huawei P70. Модели Pro и Ultra могут получить поддержку спутниковой связи.

Что касается дисплея, утечки указывают на то, что стандартная версия Nova 13 получит плоский экран, тогда как остальные модели могут иметь слегка изогнутый дизайн. По слухам, все устройства будут оснащены дисплеем с разрешением 1,5K, что является балансом между Full HD и Quad HD.

Ожидается, что серия Huawei Nova 13 получит улучшенные характеристики: чипсет Kirin 9010, дисплеи с разрешением 1,5K и продвинутые камеры с технологией XMAGE.

Серия Nova 13, вероятно, будет поставляться с новой операционной системой HarmonyOS Next. Основная камера может получить технологию переменной апертуры, а более дорогие модели — перископический телеобъектив. Хотя эти детали не подтверждены, они свидетельствуют об универсальности предложения в среднем ценовом сегменте.

Кроме того, линейка может использовать брендинг камеры XMAGE, знакомый по флагманским устройствам серий Huawei P и Mate. Предполагается, что смартфоны предложат улучшенные возможности селфи-съемки благодаря двум фронтальным камерам.