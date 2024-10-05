Первые реальные изображения Vivo X200 Pro mini

До официального запуска серии Vivo X200 остаются считанные дни, и, как обычно, количество утечек информации растёт по мере приближения релиза. Недавно была раскрыта ценовая категория телефонов X200, а теперь появились первые реальные изображения самой компактной модели в линейке — Vivo X200 Pro Mini.

Vivo X200 Pro Mini — компактный флагман для ценителей небольших смартфонов.

Реальные изображения Vivo X200 Pro Mini

X200 Pro Mini представляет собой интересное новое дополнение к флагманской линейке Vivo, особенно учитывая, что компактные смартфоны зачастую сталкиваются с трудностями на рынке. К примеру, Apple прекратила выпуск серии iPhone mini в пользу модели Plus из-за низкого спроса.

Тем не менее, существует аудитория, которая высоко ценит компактные устройства, и X200 Pro Mini, вероятно, придётся им по душе. На опубликованных изображениях видно, что устройство имеет компактный форм-фактор и оснащено круглым модулем камеры на задней панели.

Хотя дизайн не стал неожиданностью из-за предыдущих утечек, это, возможно, первый реальный взгляд на значительный выступ камеры данного смартфона.

В этом модуле размещены три задние камеры, включая телеобъектив, а также ожидается фирменная настройка от Zeiss. Кроме того, белые линии на рамке подтверждают металлический корпус устройства. На последнем изображении также заметны динамик и порт USB-C, расположенные в нижней части.

Технические характеристики

Что касается спецификаций, предыдущие отчеты предполагают, что X200 Pro Mini станет уменьшенной версией своего старшего брата — X200 Pro. Это вполне очевидно из самого названия.

Vivo X200 Pro Mini предложит флагманские характеристики в уменьшенном размере.

Таким образом, Pro Mini будет оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с флагманскими особенностями, включая LTPO-частоту обновления 120 Гц и разрешение 1,5K. Ожидается, что устройство будет работать на чипсете Dimensity 9400, аналогичном использующемуся в X200 и X200 Pro.

Вероятно, Pro Mini также унаследует камеру от версии Pro, которая, по слухам, включает 50-мегапиксельный основной сенсор Sony LYT-818 (размером 1/1,28 дюйма), 50-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 200-мегапиксельный перископический телеобъектив.

Серия Vivo X200, скорее всего, будет поставляться с OriginOS 5 на базе Android 15 и, как ожидается, предложит более глубокую интеграцию искусственного интеллекта.

Источник — weibo.com