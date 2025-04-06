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Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Xiaomi выпустит смартфон 15S Pro в честь 15-летия компании

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
06.04.2025
14 Просмотров 0
Xiaomi начала разработку смартфона 15S Pro, в честь 15-летия компании

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь и соучредитель Линь Бин сегодня отметили 15-летие компании, и в честь этого события Линь Бин подтвердил разработку нового смартфона Xiaomi 15S Pro. Это первый официальный анонс модели, после долгого перерыва в серии S, со времен Xiaomi 12S.

Новый смартфон получит 2K-дисплей с изогнутыми краями и тройную камеру Leica, как у Xiaomi 15 Pro. Аккумулятор будет улучшен и его емкость превысит 6000 мАч. Также, телефон поддерживает быструю зарядку 90 Вт.

Предполагается, что в Xiaomi 15S Pro компания впервые представит свой собственный чипсет XRING, созданный по техпроцессу N4P от TSMC. Он имеет восьмиядерную архитектуру и по предварительным оценкам, производительность сопоставима с Snapdragon 8 Gen 1, а при оптимизации может конкурировать и с Gen 2.

Ожидается возвращение технологии UWB (Ultra Wideband), которая последний раз использовалась в Xiaomi MIX 4. UWB обеспечивает точное определение местоположения, что полезно для разблокировки, например, электромобиля Xiaomi SU7. Выход Xiaomi 15S Pro, вероятно, произойдет в ближайшее время.

Источник — weibo

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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