Xiaomi выпустила новую линейку карт памяти для систем видеонаблюдения

Компания Xiaomi представила новую серию карт памяти, разработанных специально для систем видеонаблюдения, с фиксированной скоростью записи. В ассортименте предложены варианты на 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ по стартовой цене всего 49 юаней (630 рублей).

Согласно имеющейся информации, карта памяти Xiaomi для видеонаблюдения обеспечивает поддержку записи и воспроизведения видео в UHD (4K) качестве. Модель на 256 ГБ способна передавать данные со скоростью до 100 МБ/с. Это позволяет хранить приблизительно 12 часов видео в UHD-качестве, 24 часа видео в HD или до 55 000 фотографий.

Новые карты памяти отличаются повышенной надежностью благодаря шестиуровневой защите. Они устойчивы к экстремальным температурам, обладают водонепроницаемостью и пылезащищенностью, а также защищены от магнитных полей, рентгеновского излучения и статического электричества.

Производитель утверждает, что карта памяти подходит не только для использования в умных камерах и регистраторах для автомобилей, но и совместима с мобильными телефонами, компьютерами, цифровыми камерами, а также может использоваться в игровых консолях и других устройствах, которые требуют надёжное хранение данных.

Источник — ithome.com