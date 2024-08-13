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Хранение и передача данныхЭлектроника и техника

Xiaomi выпустила новую линейку карт памяти для систем видеонаблюдения

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.08.2024
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Компания Xiaomi представила новую серию карт памяти, разработанных специально для систем видеонаблюдения, с фиксированной скоростью записи. В ассортименте предложены варианты на 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ по стартовой цене всего 49 юаней (630 рублей).

Согласно имеющейся информации, карта памяти Xiaomi для видеонаблюдения обеспечивает поддержку записи и воспроизведения видео в UHD (4K) качестве. Модель на 256 ГБ способна передавать данные со скоростью до 100 МБ/с. Это позволяет хранить приблизительно 12 часов видео в UHD-качестве, 24 часа видео в HD или до 55 000 фотографий.

карта памяти xiaomi

Новые карты памяти отличаются повышенной надежностью благодаря шестиуровневой защите. Они устойчивы к экстремальным температурам, обладают водонепроницаемостью и пылезащищенностью, а также защищены от магнитных полей, рентгеновского излучения и статического электричества.

Производитель утверждает, что карта памяти подходит не только для использования в умных камерах и регистраторах для автомобилей, но и совместима с мобильными телефонами, компьютерами, цифровыми камерами, а также может использоваться в игровых консолях и других устройствах, которые требуют надёжное хранение данных.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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