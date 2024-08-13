Oppo Find X8, X8 Pro, X8 Ultra: экран, чипсет, батарея и варианты цвета

Последние слухи указывают на то, что компания Oppo планирует расширить свою линейку Find X8 тремя новыми моделями: базовой Find X8, улучшенной Find X8 Pro и топовой Find X8 Ultra. Инсайдеры предполагают, что модель Ultra, оснащённая процессором Snapdragon 8 Gen 4, может появиться на рынке в январе 2025 года. В то же время стандартная модель и Pro-версия ожидаются в октябре этого года.

Согласно последним данным, опубликованным инсайдером Digital Chat Station на Weibo, смартфоны Find X8 и X8 Pro получат дисплеи с разрешением 1,5K и будут работать на базе чипсета Dimensity 9400. Интересно отметить, что серия Vivo X200 также предположительно будет оснащена аналогичным чипсетом и может выйти раньше, став первым смартфоном с Dimensity 9400 на борту, после чего последуют устройства серии X8.

Обе модели Oppo Find X8 будут оборудованы перископическим телеобъективом, но по предварительной информации, в Pro-версии ожидается наличие четырёх камер, включая два перископических телеобъектива.

Ожидается, что оба смартфона получат аккумуляторы с увеличенной емкостью на основе кремния: Find X8 с батареей на 5600 мАч, а X8 Pro – с аккумулятором на 5700 мАч. Хотя инсайдеры не уточнили операционную систему, предполагается, что обе модели будут работать под управлением Android 15 в связке с оболочкой ColorOS 15.

Касательно дизайна, предполагается, что Find X8 и X8 Pro будут выполнены в стеклянном корпусе и предложены в различных цветовых решениях: черном, белом, синем и розовом. Однако розовый цвет не будет доступен для модели Pro.

Что касается флагмана линейки Ultra, ожидается, что он получит дисплей с разрешением 2K, аккумулятор на 6000 мАч или 6200 мАч, а также поддержку спутниковой связи, что является значительным нововведением для смартфонов.

Источник — gizmochina.com