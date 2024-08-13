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Oppo Find X8, X8 Pro, X8 Ultra: экран, чипсет, батарея и варианты цвета

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.08.2024
4 Просмотра 0
Oppo Find X8, X8 Pro, X8 Ultr экран, чипсет, батарея и варианты цвета

Последние слухи указывают на то, что компания Oppo планирует расширить свою линейку Find X8 тремя новыми моделями: базовой Find X8, улучшенной Find X8 Pro и топовой Find X8 Ultra. Инсайдеры предполагают, что модель Ultra, оснащённая процессором Snapdragon 8 Gen 4, может появиться на рынке в январе 2025 года. В то же время стандартная модель и Pro-версия ожидаются в октябре этого года.

Согласно последним данным, опубликованным инсайдером Digital Chat Station на Weibo, смартфоны Find X8 и X8 Pro получат дисплеи с разрешением 1,5K и будут работать на базе чипсета Dimensity 9400. Интересно отметить, что серия Vivo X200 также предположительно будет оснащена аналогичным чипсетом и может выйти раньше, став первым смартфоном с Dimensity 9400 на борту, после чего последуют устройства серии X8.

Digital Chat Station о Oppo Find X8

Обе модели Oppo Find X8 будут оборудованы перископическим телеобъективом, но по предварительной информации, в Pro-версии ожидается наличие четырёх камер, включая два перископических телеобъектива.

Ожидается, что оба смартфона получат аккумуляторы с увеличенной емкостью на основе кремния: Find X8 с батареей на 5600 мАч, а X8 Pro – с аккумулятором на 5700 мАч. Хотя инсайдеры не уточнили операционную систему, предполагается, что обе модели будут работать под управлением Android 15 в связке с оболочкой ColorOS 15.

Касательно дизайна, предполагается, что Find X8 и X8 Pro будут выполнены в стеклянном корпусе и предложены в различных цветовых решениях: черном, белом, синем и розовом. Однако розовый цвет не будет доступен для модели Pro.

Что касается флагмана линейки Ultra, ожидается, что он получит дисплей с разрешением 2K, аккумулятор на 6000 мАч или 6200 мАч, а также поддержку спутниковой связи, что является значительным нововведением для смартфонов.

Источник — gizmochina.com

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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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