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iPhone 17 Air (Slim) займёт нишу между базовыми и Pro моделями телефонов Apple

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.08.2024
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iPhone 17 Air (Slim) займёт нишу между базовыми и Pro моделями телефонов Apple

Недавно появлялись слухи о том, что грядущий iPhone 17 Air станет самым дорогостоящим смартфоном в истории iPhone. Однако последние данные указывают на обратное.

Официального анонса моделей iPhone 16 компанией Apple ещё не было, но уже сейчас вокруг их потенциальных наследников ходит множество домыслов и предположений. Несмотря на недавние новости о возможных проблемах с поставками материалов, теперь становится ясно, что iPhone 17 Air, который также может носить название Slim, представит собой самое тонкое устройство из всех продуктов Apple.

Согласно информации от журналиста Bloomberg Марка Гурмана, будущий сверхтонкий iPhone, скорее всего, займёт промежуточное положение между стандартной и профессиональной версиями смартфонов по критериям производительности и стоимости. Предполагается, что iPhone 17 Air будет доступен по более низкой цене и оснащён лишь одной камерой.

Таким образом, новый телефон будет ориентирован на пользователей, которым не требуется максимальная функциональность или большой экран, но кто хочет обладать чем-то более необычным. Суть предложения Apple будет заключаться в том, что если вы ищете что-то более элегантное, чем обычный iPhone и вам не нужны все возможности профессиональной модели, вы сможете приобрести устройство, которое будет выглядеть более стильно, сохраняя при этом характеристики базового iPhone.

Apple продолжает искать «золотую середину» в своём ассортименте. После экспериментов с мини-моделями в поколениях iPhone 12 и 13 и отказа от них в iPhone 14, компания планирует сделать iPhone 17 Air новым представителем среднего класса среди смартфонов Apple.

Источник — winfuture.de

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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