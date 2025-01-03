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Xiaomi представила в Китае новую рацию Comes

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
03.01.2025
435 Просмотров 0
Xiaomi представила в Китае новую рацию Comes

Xiaomi анонсировала новую рацию Comes с ценой 399 юаней. Главная особенность – поддержка 4G сети, обеспечивающая связь на расстоянии до 5000 километров по всему Китаю. Рация поддерживает групповые и индивидуальные режимы связи и включает бесплатный годовой пакет данных. Встроенный аккумулятор (1030 мАч) обеспечивает до 24 часов работы в режиме разговора и до 36 часов в режиме ожидания. Рация работает даже при -30°C.

Устройство оснащено специальным чипом шумоподавления, позволяющим вести чистые разговоры при езде на мотоцикле со скоростью 60 км/ч и при сильном ветре. Есть функция быстрого объединения в группу и различные магнитные аксессуары для крепления.

Xiaomi Comes

Приложение Xiaomi Walkie-Talkie позволяет управлять группами пользователей, обмениваться местоположением в режиме реального времени. Рация Xiaomi Comes также может работать как Bluetooth-колонка, позволяя слушать музыку, совершать звонки и использовать голосового помощника. В приложении доступна функция поиска потерянной рации с помощью звукового сигнала.

Корпус рации шириной 55 мм удобен для ношения, а уровень защиты имеет сертификацию IP65, что гарантирует долговечность и устойчивость к повреждениям. Будет ли рация Xiaomi Comes работать за пределами Китая пока не известно.

Источник — mydrivers

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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