Xiaomi представила в Китае новую рацию Comes

Xiaomi анонсировала новую рацию Comes с ценой 399 юаней. Главная особенность – поддержка 4G сети, обеспечивающая связь на расстоянии до 5000 километров по всему Китаю. Рация поддерживает групповые и индивидуальные режимы связи и включает бесплатный годовой пакет данных. Встроенный аккумулятор (1030 мАч) обеспечивает до 24 часов работы в режиме разговора и до 36 часов в режиме ожидания. Рация работает даже при -30°C.

Устройство оснащено специальным чипом шумоподавления, позволяющим вести чистые разговоры при езде на мотоцикле со скоростью 60 км/ч и при сильном ветре. Есть функция быстрого объединения в группу и различные магнитные аксессуары для крепления.

Приложение Xiaomi Walkie-Talkie позволяет управлять группами пользователей, обмениваться местоположением в режиме реального времени. Рация Xiaomi Comes также может работать как Bluetooth-колонка, позволяя слушать музыку, совершать звонки и использовать голосового помощника. В приложении доступна функция поиска потерянной рации с помощью звукового сигнала.

Корпус рации шириной 55 мм удобен для ношения, а уровень защиты имеет сертификацию IP65, что гарантирует долговечность и устойчивость к повреждениям. Будет ли рация Xiaomi Comes работать за пределами Китая пока не известно.

Источник — mydrivers