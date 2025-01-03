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Nintendo Switch 2 будет использовать технологию по типу DLSS

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
03.01.2025
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Nintendo Switch 2 будет использовать технологию по типу DLSS

Поклонники Nintendo с нетерпением ждут выхода Switch 2. Последние слухи все больше подогревают интерес. Появилась информация о том, что новая консоль будет использовать технологию масштабирования изображения. Аналогичную DLSS от Nvidia. Это означает, что Switch 2 сможет отображать более качественную графику, чем оригинальная модель, которая работала с разрешением, обрабатываемым исключительно внутренним оборудованием.

Хотя для многих пользователей качество игр на оригинальном Switch перевешивало недостаток высокого разрешения, ожидания от новой консоли высоки. Слухи указывали на производительность где-то между Steam Deck и PS4 Pro. Технология DLSS может помочь достичь этого уровня.

Недавний патент Nintendo подтверждает это. Хотя в патенте не указано конкретное разрешение, искусственный интеллект, используемый в масштабировании, позволит приблизить картинку к 4K, даже если нативная будет ниже. Это значительное улучшение по сравнению с 720p оригинального Switch.

Интересно, что технология DLSS может быть использована не только для повышения разрешения. Она может быть использована для уменьшения размера игровых файлов. Это особенно важно. С учетом того, что оригинальный Switch имел всего 32 ГБ памяти, а Switch OLED — 64 ГБ. Масштабирование может помочь разместить более крупные игры на картриджах. Хотя другие утечки указывают на возможное увеличение встроенной памяти Switch 2 до 256 ГБ. Таким образом, даже с использованием масштабирования, пользователи будут иметь больше места для игр. Релиз Nintendo Switch 2 ожидается в конце весны. Однако есть слухи о более раннем анонсе — 28 марта.

Внедрение технологии, подобной DLSS, станет серьёзным преимуществом для новой консоли Nintendo. Позволит ей конкурировать с более мощными устройствами.

Источник — androidheadlines

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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