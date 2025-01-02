Samsung представит Smart Monitor M9 на CES 2025

Samsung готовит к выпуску в 2025 году обновленную линейку мониторов. В нее войдет серия Smart Monitor, Odyssey OLED и Viewfinity. Уже известно о новых моделях Odyssey OLED с впечатляющей частотой обновления 500 Гц. Но сейчас давайте подробнее поговорим о Smart Monitor 2025 года.

Главная новинка – это Samsung Smart Monitor M9 2025 года (M90SF). Это совершенно новый монитор, позиционирующийся выше прошлогодней модели Smart Monitor M8. В будущем, возможно, появятся и другие модели в этой серии.

Ключевое отличие Smart Monitor M9 2025 – это OLED-дисплей, впервые используемый в этой линейке. Экран имеет диагональ 32 дюйма, разрешение 4K и частоту обновления 165 Гц. Хотя точные данные о времени отклика и цветовой гамме пока не раскрыты, OLED-технология обычно обеспечивает эти характеристики на высоком уровне. Все это делает Smart Monitor M9 идеальным как для игр, так и для работы.

Монитор оснащен несколькими функциями на базе искусственного интеллекта, улучшающими качество изображения. Это 4K AI Upscaling Pro, использующий машинное обучение для повышения качества изображения до 4K, и AI Picture Optimiser, автоматически оптимизирующий картинку в зависимости от контента.

Smart Monitor M9 2025 также имеет встроенную камеру 4K для видеоконференций. В качестве операционной системы используется Tizen OS Home, позволяющая устанавливать приложения и пользоваться разнообразными функциями.

Когда выйдет Smart Monitor M9?

Официальная презентация состоится на выставке CES 2025. Пока не сообщается, какие именно порты будут у монитора, но, учитывая разрешение 4K и частоту обновления 165 Гц, можно предположить наличие портов HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, а также, возможно, USB Type-C с Thunderbolt 4 и USB Type-A. Хотелось, чтобы монитор комплектовался эргономичной подставкой с регулировкой по высоте, наклону и повороту.

Информация о цене и дате начала продаж пока отсутствует, но Samsung обещает представить новинку на CES 2025, которая пройдет 7 января 2025 года.

Источник — sammobile