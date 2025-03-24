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Виртуальная реальностьЭлектроника и техника

Xiaomi представила умные очки Mijia Smart Audio Glasses 2

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.03.2025
266 Просмотров 0
Xiaomi представила умные очки Mijia Smart Audio Glasses 2

Xiaomi представила новые умные очки Mijia Smart Audio Glasses 2. Они появятся в продаже на платформе Xiaomi Youpin. Краудфандинговой кампания стартует 26 марта в 10 утра. Специальная цена составит 999 юаней (около 140 долларов США). Новинка является продолжением прошлогодней модели. Кроме того, она составит конкуренцию очкам, разработанным Meta* совместно с Ray-Ban.

Дизайн Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses 2

Второе поколение очков получило обновленный, более изящный и удобный дизайн. Толщина дужек уменьшилась до 5 мм. Это на 26% тоньше в самой узкой части и на 30% в самой широкой. Вместе с тем, благодаря весу всего 27,6 грамма, очки стали комфортнее. Этого добились за счет равномерного распределения веса и снижения давления на переносицу.

Mijia Smart Audio Glasses 2

Оправа оснащена прочным и гибким шарниром из «рояльной стали», выдерживающим более 15 000 складываний. Быстросъемный механизм второго поколения позволяет легко менять линзы одной рукой. Размер шарнира уменьшен на 70%. Пользователям предлагается пять вариантов оправ на выбор: металлическая авиатор, гибридная с акцентом на брови, классическая бостонская, гибридная авиатор и титановая в стиле «глубокий космос».

Звук и микрофон

Улучшенная акустическая структура Mijia Smart Audio Glasses 2 обеспечивает повышенную громкость и эффективное шумоподавление. Четыре микрофона с интеллектуальными алгоритмами гарантируют четкость передачи голоса во время звонков. Новый режим конфиденциальности, использующий обратные звуковые волны и специальные мембраны. Это значительно снижает утечку звука, его можно активировать в приложении Mijia Glasses.

Mijia Smart Audio Glasses 2 деву

С помощью долгого нажатия на дужку можно активировать функцию записи голоса одним касанием, что позволяет быстро создавать заметки без использования смартфона. Для защиты конфиденциальности пользователя, во время записи включается специальный индикатор. Умные очки также имеют защиту от пыли и воды по стандарту IP54, поддерживают голосовых помощников и позволяют транслировать звук в режиме реального времени.

Батарей и зарядка

Аккумулятор обеспечивает до 12 часов воспроизведения музыки, 9 часов в режиме разговора и до 12 дней в режиме ожидания. Благодаря технологии 2C magnetic charging, полная зарядка занимает всего один час, а 10-минутная подзарядка обеспечит 4 часа прослушивания.

*Meta — признана экстремистской организацией на территории РФ.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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